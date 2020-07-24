Крупнейшие сети АЗС повысили цены на автогаз

Розничные сети АЗС в пятницу, 24 июня, повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-30 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть ОККО в среднем повысила цены на 28 копеек – до 12,34 грн/л. На столичных станциях этой сети она выросла на 30 коп. и составляет 12,29 грн/л.

В сети WOG средняя цена автогаза выросла на 7 копеек – до 12,14 грн/л.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 5 коп. – до 11,05-11,12 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован во Львовской области, где группа увеличила цены на 30 копеек – с 10,95 до 11,25 грн/л. В остальных регионах продукт подорожал на 5-20 коп./л.

Сети KLO, "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", Marshal и Motto подняли цены на 5-10 копеек за литр.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса.

С17 по 24 июля средняя оптовая цена СУГ, по данным "А-95", выросла на 600 грн – до 18 470 грн за тонну. За этот же период ресурс на аукционах "Укргаздобычи" подорожал на 730 грн – до 18 000 грн/т.