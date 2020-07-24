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Новини
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Нацбанк продал $350 миллионов для сдерживания падения курса гривни

Нацбанк продал $350 миллионов для сдерживания падения курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) на минувшей неделе с 20 по 24 июля продал на межбанковском валютном рынке для сдерживания падения курса гривни $347,8 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу. При этом НБУ не покупал валюту.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $3,98 млрд, а продал – $3,29 млрд.

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Как сообщалось, накануне заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб назвал причиной снижения курса усилившиеся ожидания девальвации национальной валюты из-за заявлений представителей власти. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30", о необходимости девальвации также заявлял министр экономического развития Игорь Петрашко и депутаты от партии "Слуга народа".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як девальвація гривні вплине на Україну

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на неделе 13 - 17 июля не проводил валютные интервенции на межбанке. С 6 по 10 июля НБУ купил на межбанке $92 млн.

Автор: 

гривня (1570) курс (1525) Міжбанк (328) НБУ (9346)


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А говорили что не будут искуственно сдерживать курс сжигая золотовалютные запасы
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25.07.2020 11:12 Відповісти
курчат по осені рахують!
пи......Zда гривні прийде восени. Насілєніє відчує це наповну!
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25.07.2020 12:35 Відповісти
Это называется вывод капитала Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня
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25.07.2020 22:21 Відповісти
А шо такоэ?
Никаких же причин для падения гривны по словам ЗЕбанариев нет.
Экономика и ВВП ж растут и колосятся уже год. Ивестиции прут из всех щелей.
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26.07.2020 16:49 Відповісти
Вот так, зеленые слова спалили 350 млн. долларов ЗВР за неделю.
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27.07.2020 10:26 Відповісти
Барыг же нет, Гонтареву ваще из страны вытолкали. Почему же гривню приходится "поддерживать"?
И ваще, где обещанный доллар по 8?
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27.07.2020 14:27 Відповісти

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