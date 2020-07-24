Нацбанк продал $350 миллионов для сдерживания падения курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) на минувшей неделе с 20 по 24 июля продал на межбанковском валютном рынке для сдерживания падения курса гривни $347,8 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу. При этом НБУ не покупал валюту.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $3,98 млрд, а продал – $3,29 млрд.

Читайте также: Курс гривни приблизился к отметке 28 грн/$

Как сообщалось, накануне заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб назвал причиной снижения курса усилившиеся ожидания девальвации национальной валюты из-за заявлений представителей власти. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30", о необходимости девальвации также заявлял министр экономического развития Игорь Петрашко и депутаты от партии "Слуга народа".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як девальвація гривні вплине на Україну

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на неделе 13 - 17 июля не проводил валютные интервенции на межбанке. С 6 по 10 июля НБУ купил на межбанке $92 млн.