Работодатели получили помощь по частичной безработице на 348 тысяч сотрудников, – Минэкономики

По состоянию на 24 июля приняты решения о выплате помощи по частичной безработице для 348 тысяч человек, в том числе 169 тыс. физлиц-предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, объем выплат по этой программе достиг 1,64 млрд грн, передает БизнесЦензор.

По программе по частичной безработице по состоянию на 24 июля в центры занятости работодателями подано около 210 тыс. пакетов документов, из которых почти 183 тыс. – от ФЛП, которые являются застрахованными лицами.

Лидерами по количеству поданных заявок от предпринимателей остаются работодатели Харьковской, Львовской, Донецкой, Сумской и Черновицкой областей.

В Минэкономики отмечают, что с начала действия карантина через центры занятости зарегистрировано более 380 тысяч безработных. Трудоустроено за это время 211,7 тыс. граждан, 50% из них – в сельском хозяйстве.

Читайте также: Шмыгаль отчитался о выполнении плана по созданию рабочих мест на ремонте дорог на 7%

Как сообщалось, 15 июля Кабмин расширил круг получателей помощи по частичной безработице, разрешив бизнесу претендовать на получение такой помощи для работников, выведенных в простой, или отправленных в неоплачиваемые отпуска.

Напомним, помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта.

Поддержка выплат работникам будет предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составит до 1 минимальной зарплаты.