"Укрзализныця" обсуждает с партнерами из США поставку дизельных локомотивов

АО "Укрзализныця" обсуждает с американскими партнерами договор на поставку дополнительной партии дизельных локомотивов, сообщил и. о. главы правления компании Иван Юрик в интервью НВ Бизнес.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Думаю, что по обновлению дизельной тяги мы будем двигаться несколькими параллельным путями. И модернизация имеющихся, и приобретение незначительной партии новых дизельных локомотивов. Мы сейчас обсуждаем с американскими партнерами дополнительную партию до 40 новых дизельных локомотивов. Надеюсь, к концу года подойдем к подписанию", - сказал он.

Юрик также сообщил, что компания также начала процесс закупки новых электровозов - до 200 ед. различных типов электротяги.

"Сейчас проводим открытый конкурс. Надеюсь, что также к концу года уже будет ответ, кто станет нашим партнером по строительству и приобретению этих локомотивов. Задача наша и правительства — это большой процент локализации, чтобы мы запустили экономику внутри страны", - отметил глава УЗ.

Как писал БизнесЦензор, "Укрзализныця" изучает возможность покупки электропоездов и дизель-поездов у швейцарской компании Stadler.

Как сообщалось, Крюковский вагоностроительный завод выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

Завод выпустил в прошлом году 5,28 тыс. грузовых вагонов – на 43,2% больше, чем годом ранее (3686 единиц).

Крюковский вагоностроительный завод за первый квартал получил консолидированную чистую прибыль в размере 74,5 млн грн, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (310,75 млн грн).

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