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Холдинг Коломойского запретил показывать свои телеканалы в сети Lanet

Холдинг Коломойского запретил показывать свои телеканалы в сети Lanet

Медиагруппа "1+1 media" с 1 августа 2020 года прекращает сотрудничество с провайдером Lanet (ООО "Сеть Ланет").

В "1+1 media" заявляют, что Lanet 23 июня был официально предупрежден о досрочном прекращении действия договора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, нам не удалось прийти к соглашению с ООО "Сеть Ланет" по ряду принципиальных моментов, что делает дальнейшее сотрудничество невозможным", – утверждают в медиагруппе.

Согласно заявлению "1+1 media", с 1 августа абонентам Lanet станут недоступны следующие каналы: "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "УНИАН ТВ", "Бигуди", FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, "Kyc-Kyc" и "36,6".

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Как сообщалось, ранее провайдер Lanet, который обслуживает более 250 тыс. абонентов, обвинил медиагруппу "1+1 media" в давлении, организованном с целью помешать деятельности небольших незакодированных телеканалов.

По данным Lanet, "1+1 media" потребовало отключить каналы "Солнце", "Трофей", "Наука", "Фауна", "Терра", XSport, "Эко TV", "Малыш", Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и ряд других.

В свою очередь в группе "1+1 media" заявили, что действительно отправили письмо с предупреждением о прекращении сотрудничества, однако указали его целью "проведение переговоров по пересмотру коммерческих условий сотрудничества с ООО "Сеть Ланет".

Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год ряд компаний в собственности своей жены, на которые оформлены доли в активах, подконтрольных Игорю Коломойскому.

Эти офшорные компании традиционно связывали с семьей Суркисов, но оказалось, что Медведчук вместе с Коломойским также является совладельцем "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", завода "Днепроспецсталь", "Запорожского завода ферросплавов" и телеканала "1+1".

Ранее Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.

Автор: 

Коломойський Ігор (1775) 1+1 (36) телебачення (405)


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Топ коментарі
+31
Актуально, как никогда. Кто бы их везде отключил и насовсем.

Холдинг Коломойского запретил показывать свои телеканалы в сети провайдера Lanet - Цензор.НЕТ 3074
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27.07.2020 20:09 Відповісти
+14
Невелика потеря. Как бы запретить еще 1+1 и у нашего провайдера? Я их фильтрую, но не все ведь знают, как избавиться от бабушки...
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27.07.2020 20:07 Відповісти
+14
Холдинг Коломойского запретил показывать свои телеканалы в сети Lanet - Цензор.НЕТ 3419
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27.07.2020 22:09 Відповісти
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Невелика потеря. Как бы запретить еще 1+1 и у нашего провайдера? Я их фильтрую, но не все ведь знают, как избавиться от бабушки...
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27.07.2020 20:07 Відповісти
хорошая реклама "Сеть Ланет - у них г@вная стало меньше
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27.07.2020 21:57 Відповісти
Холдинг Коломойского запретил показывать свои телеканалы в сети Lanet - Цензор.НЕТ 3419
показати весь коментар
27.07.2020 22:09 Відповісти
Актуально, как никогда. Кто бы их везде отключил и насовсем.

Холдинг Коломойского запретил показывать свои телеканалы в сети провайдера Lanet - Цензор.НЕТ 3074
показати весь коментар
27.07.2020 20:09 Відповісти
Из всего хлама только о запрете 4ever Music можно жалеть
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27.07.2020 20:17 Відповісти
4ever Music при сьогоденній навалі мокшомовного і негритянського музичного сміття просто незамінний. На 9 градусі працює відкрито разом з дитячими каналами Niki
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27.07.2020 20:31 Відповісти
Почему запрете?) Как раз на запрет Ланет и не повелся)
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28.07.2020 00:03 Відповісти
Приймається закон про 100% україномовного віщання і повного дублювання (замість субтитрів для кацапського лайна) і всі ці помийки олігофренів-українофобів зникнуть самі собою
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27.07.2020 20:25 Відповісти
И Интер , плюс пул аналов Медведчука откл тоже плиз
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27.07.2020 20:37 Відповісти
Гетьман Коломойский .

Он сам не предполагая ,располагает,
Игорь Коломойский наступает и спасает,
Как в четырнадцатом врага почуял не с добра,
Из олигархов первый встал -- таким он был всегда .

Но Украину Божий миг судьбы настиг
Простил он гоев пятилетний инфернал,
А нашего Героя лик он с бородой простил
Вселил ему лампады нежности посыл.

Луну ему от Солнца приоткрыл,
Ланиты побледнели.

Ведь люди есть и на Луне,
Семейства посерели.

Ослеплены они инертным дуче,
И Азазель постарел.

Но солнце часто светит стаду,
Танго Злу воссияло.

А у нас постоянно круговорот зла
Качает один мордоворот неспроста ,
Когда о нас Европа и весь мир забыли
Днепровцы Украину без награды защитили

Но Сила и благословение Богов его накрыли
Ведут и шепчут - ты смог тогда и сейчас
На десятом этаже пирамиды узреешь шваль,
В даль летит она быстрее дули как пуля.

От правды сермяжной олени и дохнут,
Там восьмисердечный ждет их и Лад ,
Копыта столетий социопата почти уже Там ,
А конфетным племенам и предателям - Мат .
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27.07.2020 20:59 Відповісти
Здох Максим, та і буй з ним!
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27.07.2020 21:38 Відповісти
Та на хрен он вообще нужен со своим каналом, пусть хоть вообще его не будет.
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27.07.2020 22:50 Відповісти
встретились две Иуды хитрожопый аферист беня, гражданин израиля, паразитирующий на Украинской земле и полицаевский Выродок, кгбэшный стукач "соколовский" гражданин ПИД,,,раши!!!!
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27.07.2020 23:03 Відповісти
Звучит как реклама провайдера
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28.07.2020 07:23 Відповісти
Панове! Пропоную бойкот каналів цієї медіа-група, хай Беня разом з Медведчуком їх дивиться у віп-камері?
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28.07.2020 09:16 Відповісти
1+1 и иже с ним дерьмо высшей категории ,а ещё и оплачивать еврейский гешефт...
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28.07.2020 09:40 Відповісти
Сейчас это выглядит как реклама Ланет))
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28.07.2020 13:51 Відповісти
Русские нормально показывает в Херсонской обл, ну и *******. (сарказм)
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28.07.2020 14:39 Відповісти
Г + Г ОКРІМ ЛАЙНА НІЧОГО НЕ ПРОДУКУЄ
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28.07.2020 15:48 Відповісти

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