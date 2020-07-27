Холдинг Коломойского запретил показывать свои телеканалы в сети Lanet

Медиагруппа "1+1 media" с 1 августа 2020 года прекращает сотрудничество с провайдером Lanet (ООО "Сеть Ланет").

В "1+1 media" заявляют, что Lanet 23 июня был официально предупрежден о досрочном прекращении действия договора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, нам не удалось прийти к соглашению с ООО "Сеть Ланет" по ряду принципиальных моментов, что делает дальнейшее сотрудничество невозможным", – утверждают в медиагруппе.

Согласно заявлению "1+1 media", с 1 августа абонентам Lanet станут недоступны следующие каналы: "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "УНИАН ТВ", "Бигуди", FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, "Kyc-Kyc" и "36,6".

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Как сообщалось, ранее провайдер Lanet, который обслуживает более 250 тыс. абонентов, обвинил медиагруппу "1+1 media" в давлении, организованном с целью помешать деятельности небольших незакодированных телеканалов.

По данным Lanet, "1+1 media" потребовало отключить каналы "Солнце", "Трофей", "Наука", "Фауна", "Терра", XSport, "Эко TV", "Малыш", Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и ряд других.

В свою очередь в группе "1+1 media" заявили, что действительно отправили письмо с предупреждением о прекращении сотрудничества, однако указали его целью "проведение переговоров по пересмотру коммерческих условий сотрудничества с ООО "Сеть Ланет".

Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год ряд компаний в собственности своей жены, на которые оформлены доли в активах, подконтрольных Игорю Коломойскому.

Эти офшорные компании традиционно связывали с семьей Суркисов, но оказалось, что Медведчук вместе с Коломойским также является совладельцем "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", завода "Днепроспецсталь", "Запорожского завода ферросплавов" и телеканала "1+1".

Ранее Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.