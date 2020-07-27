Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

За выходные 24–27 июля розничные сети АЗС повысили цены на сжиженный газ в пределах 10-25 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть WOG в среднем повысила цены на 19 копеек – до 12,32 грн/л. На столичных станциях этой сети она выросла на 20 коп. и составляет 12,28 грн/л.

В сети SOCAR автогаз подорожал на 24 коп. – до 12,42 грн/л.

Сети АЗС "БРСМ-Нафта", "Автотранс", BVS, Род-Ник, Marshal, Mango, "Авантаж 7" и "Овис" повысили цены в среднем на 5-20 коп./л.

В итоге средняя цена автогаза 27 июля выросла на 4 коп. – до 11,70 грн/л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса.

С17 по 24 июля средняя оптовая цена СУГ, по данным "А-95", выросла на 600 грн – до 18 470 грн за тонну. За этот же период ресурс на аукционах "Укргаздобычи" подорожал на 730 грн – до 18 000 грн/т.