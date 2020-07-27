Совет НБУ рассмотрит восстановление судом заместителя главы Нацбанка времен Януковича
Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании 29 июля рассмотрит кадровые вопросы.
Об этом сообщил член Совета Виталий Шапран, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он не уточнил, какие именно вопросы будут рассматриваться на заседании.
Как сообщил член Совета НБУ Виктор Козюк, по его информации, Совет рассмотрит ситуацию, сложившуюся с восстановлением судом в должности экс-замглавы НБУ Бориса Приходько, который в настоящее время является народным депутатом.
Козюк добавил, что не располагает конкретной информацией относительного того, будут ли рассматриваться кадровые вопросы на заседании Совета 29 июля относительно кого-либо из действующих членов правления центробанка.
"К настоящему времени даже у меня как у члена Совета информации просто нет – ни подачи на увольнение, ни подачи о претенденте. Но я могу сказать другое: по принципу прошлого раза, это все было сделано в последний момент, буквально перед заседанием", – отметил Козюк.
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Как сообщалось, на прошлом внеочередном заседании 22 июля Совет НБУ по представлению нового главы правления Нацбанка Кирилла Шевченко решил назначить на должность замглавы НБУ экс-замминистра финансов Юрия Гелетия, который входил в набсовет "Укргазбанка", возглавляемого Шевченко.
Кроме того, Совет НБУ уволил замглавы НБУ Олега Чурия в связи с истечением срока полномочий.
Шестой апелляционный админсуд июля отказался удовлетворить апелляционные жалобы НБУ и Минюста и оставил без изменений постановление Окружного админсуда Киева от 2015 года, которым было признано противоправным и отменено увольнение Бориса Приходько с должности заместителя главы НБУ.
Сейчас Борис Приходько является нардепом, входит в группу "Доверие" (был избран по мажоритарному округу №210 в Черниговской области).
Напомним, директор казначейства "Ощадбанка" Приходько был назначен первым заместителем главы Нацбанка в декабре 2012 года - за несколько дней до ухода главы НБУ Сергея Арбузова на должность первого вице-премьера. В марте 2014 года Приходько был переведен на должность замглавы НБУ. В октябре того же года он был уволен из НБУ в рамках люстрации, однако оспорил это решение в суде.
В конце июля 2014 года Приходько был задержан: Генпрокуратура обвиняла его в том, что в феврале 2014 года по предварительному сговору с группой лиц под руководством Сергея Курченко (бизнесмен, глава наблюдательного совета и собственник "ВЕТЭК", объявлен Генпрокуратурой в международный розыск 23 апреля 2014 года) он участвовал в завладении имуществом ЗАО "Аграрный фонд" на сумму более 2 млрд грн в ходе операций с облигациями внутреннего государственного займа.
В декабре 2014 года Приходько был освобожден из-под ареста, а в июле 2015 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении него и экс-главы правления ЗАО "Аграрный фонд" Александра Кирюка, однако в октябре 2016 года суд отправил этот документ на доработку.
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