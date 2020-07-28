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Закон о легализации азартных игр передан на подпись Зеленскому

Закон о легализации азартных игр передан на подпись Зеленскому

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Владимиру Зеленскому закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом сообщает сайт Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во второом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", тем самым легализировав игорный бизнес в стране.

Подробнее о том, как он будет работать, читайте в материале БизнесЦензор: Казино и автоматы. В Украине легализовали азартные игры

Верховная Рада отклонила три проекта постановлений об отмене принятия закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

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Ну наконец-то свершилось, любители азартных игр аплодируем стоя,сколько времени мусолили. Пока закон о легализации только подан на подпись я не теряю времени и играю в онлайн казино https://uajc.com.ua/ космолот на https://uajc.com.ua/ с выводом денежных средств, а также быстрыми играми для людей обделённых временем на отдых.
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28.08.2020 21:37 Відповісти

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