Закон о легализации азартных игр передан на подпись Зеленскому
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Владимиру Зеленскому закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Об этом сообщает сайт Верховной Рады, передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла во второом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", тем самым легализировав игорный бизнес в стране.
Подробнее о том, как он будет работать, читайте в материале БизнесЦензор: Казино и автоматы. В Украине легализовали азартные игры
Верховная Рада отклонила три проекта постановлений об отмене принятия закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
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