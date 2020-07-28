Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС 28 июля повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-20 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть ОККО в среднем повысила цены на 16 копеек – до 12,50 грн/л. На столичных станциях этой сети она выросла на 30 коп. и составляет 12,59 грн/л.

На станциях KLO автогаз подорожал на 15 копеек – до 12,29 грн/л.

Сеть "БРСМ-Нафта" подняла цены на 5 копеек – до 11,95 грн/л.

Сети UPG, "Нефтек", Chipo, "Род-Ник", "Овис" и SUN OIL повысили цены на 5-20 копеек за литр.

В то же время на донецких станциях сети Motto автогаз 28 июля подешевел на 10 коп. – до 11,88 грн/л. Накануне, 27 июля, сеть Motto опустила цену на 20 копеек в Киевской и Харьковской областях – до 10,98 грн/л и 11,78 грн/л соответственно.

Средняя стоимость автогаза по Украине 28 июля выросла на 4 коп. и составила 11,73 грн/л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса.

С17 по 24 июля средняя оптовая цена СУГ, по данным "А-95", выросла на 600 грн – до 18 470 грн за тонну. За этот же период ресурс на аукционах "Укргаздобычи" подорожал на 730 грн – до 18 000 грн/т.