С августа в Украине будут действовать новые правила карантина, – Минздрав

Новые правила относительно карантина начинают действовать в стране с 1 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С 1 августа в Украине начинают действовать новые правила относительно карантинных ограничений. Мы сделали распределение на четыре зоны, в каждой из которых будут разные ограничения. Самые мягкие будут в "зеленой" зоне – масочный режим, соблюдение дистанции, один человек на 5 кв. м на массовых мероприятиях, при посещении кинотеатров и театров занятость зала не более чем на 50%, в общественном транспорте перевозка исключительно в рамках сидячих мест. Относительно пересечения границы между "красной" и "зеленой" зонами внутри страны – в "красной" будет ограничено движение транспорта, будут установлены соответствующие посты на пересечении", - сказал он.

Министр подчеркнул, что новые правила вводятся и для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

"Относительно приезда из-за границы с 1 августа статистика будет обновляться раз в семь дней. Также мы изменим показатели – если в настоящее время мы измеряем количество активных больных в стране, то с 1 августа это будет происходить как в странах Европы. Будет два показателя - если прирост больных за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины и если процент прироста за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями будет более 30", - сказал Степанов.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительству не надо спешить продлять карантин более чем на месяц, поскольку "все уже устали".

Напомним, 20 мая Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации. Впоследствии действие адаптивного карантина в Украине было продлено до 31 июля.