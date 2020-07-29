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Новини Коронавірус і карантин
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С августа в Украине будут действовать новые правила карантина, – Минздрав

С августа в Украине будут действовать новые правила карантина, – Минздрав

Новые правила относительно карантина начинают действовать в стране с 1 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С 1 августа в Украине начинают действовать новые правила относительно карантинных ограничений. Мы сделали распределение на четыре зоны, в каждой из которых будут разные ограничения. Самые мягкие будут в "зеленой" зоне – масочный режим, соблюдение дистанции, один человек на 5 кв. м на массовых мероприятиях, при посещении кинотеатров и театров занятость зала не более чем на 50%, в общественном транспорте перевозка исключительно в рамках сидячих мест. Относительно пересечения границы между "красной" и "зеленой" зонами внутри страны – в "красной" будет ограничено движение транспорта, будут установлены соответствующие посты на пересечении", - сказал он.

Министр подчеркнул, что новые правила вводятся и для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

"Относительно приезда из-за границы с 1 августа статистика будет обновляться раз в семь дней. Также мы изменим показатели – если в настоящее время мы измеряем количество активных больных в стране, то с 1 августа это будет происходить как в странах Европы. Будет два показателя - если прирост больных за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины и если процент прироста за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями будет более 30", - сказал Степанов.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительству не надо спешить продлять карантин более чем на месяц, поскольку "все уже устали".

Напомним, 20 мая Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации. Впоследствии действие адаптивного карантина в Украине было продлено до 31 июля.

карантин (2077) МОЗ (1445) Степанов Максим (184) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+7
Купіть хтось тому недолугому міністру квиток в Білорусію, хай спитає я там перемогли коронавірус не знищуючи економіку.
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29.07.2020 13:49 Відповісти
+6
Та ми взагалі нічого не знаємо про коронавірус. Може то шоу таке, любий ОРЗ і грип підходить під визначення. Пандемією і не пахне, порушені усі норми, роздули паніку там де її немає. Дуже зручно щоб ловити рибу у мутній воді.
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29.07.2020 14:51 Відповісти
+5
Очень показательна статистика нашего госстата по смертности в стране за период январь -май этого года. За этот период от болезней органов дыхания умерло 5057 человек, из них от гриппа и пневмонии умерло 2699 человек.
А вот от страшно «смертельного» COVID-19 умерло за этот же период 642 человека, т.е. в 4 раза меньше, чем от гриппа и пневмонии.
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29.07.2020 15:15 Відповісти
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Это о том, как люди живут в своих фантазиях. Человек-чемодан.
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29.07.2020 11:45 Відповісти
Купіть хтось тому недолугому міністру квиток в Білорусію, хай спитає я там перемогли коронавірус не знищуючи економіку.
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29.07.2020 13:49 Відповісти
Можно подумать что вы знаете настоящую статистку по Беларуси
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29.07.2020 14:30 Відповісти
Та ми взагалі нічого не знаємо про коронавірус. Може то шоу таке, любий ОРЗ і грип підходить під визначення. Пандемією і не пахне, порушені усі норми, роздули паніку там де її немає. Дуже зручно щоб ловити рибу у мутній воді.
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29.07.2020 14:51 Відповісти
Офіційна статстика України - півтори тисячі померлих більш як за півроку на сорок мільйонів населення показує нам відсутність загрози життю більшості жителів України. Загроза лише для дуже хронічно хворих людей. А ще є загроза від некваліфікованого застосування апаратів ШВЛ. Тоді коли більш ефективне переливання крові та її насичення киснем (був виступ лікаря-депутата) ніж та швл, що розриває легені при використанні її дебілами.
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29.07.2020 15:09 Відповісти
Очень показательна статистика нашего госстата по смертности в стране за период январь -май этого года. За этот период от болезней органов дыхания умерло 5057 человек, из них от гриппа и пневмонии умерло 2699 человек.
А вот от страшно «смертельного» COVID-19 умерло за этот же период 642 человека, т.е. в 4 раза меньше, чем от гриппа и пневмонии.
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29.07.2020 15:15 Відповісти
Настоящей статистики нет ни в одной стране мира. Это еще Дизраэли отметил - "Есть три вида лжи:. ложь, наглая ложь и статистика».
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29.07.2020 15:12 Відповісти
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29.07.2020 23:33 Відповісти
«Если соблюдать карантин - заболеваемость максимальная (пример - Киев), если плевать на карантин - заболеваемость минимальная (пример - Одесса). Это всё, что нужно знать, о "разумности" карантина и украинского правительства в целом. Гнать их, саботажников, в шею грязным веником» - Александр Гумиров, юрист-правовед.
https://www.facebook.com/humirov


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29.07.2020 15:07 Відповісти
когда его уже уберут и назначат нормального человека. Надоели эти манипуляции и пр. особенно о новой медицине
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29.07.2020 17:00 Відповісти
концтабір в дії
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29.07.2020 23:26 Відповісти
Краще в зедурдом поки не вертатися .висновок..))
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29.07.2020 23:35 Відповісти

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