Показатели 10 областей Украины не позволяют ослабить карантин, – Кабмин. ИНФОГРАФИКА

По данным Кабинета министров Украины, 10 областей Украины не могут ослабить противоэпидемические мероприятия из-за показателей эпидемиологической ситуации по состоянию на 29 июля.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмин сообщает БизнесЦензор.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий не соответствуют нормам в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительству не надо спешить продлять карантин более чем на месяц, поскольку "все уже устали".

Напомним, 20 мая Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации. Впоследствии действие адаптивного карантина в Украине было продлено до 31 июля.