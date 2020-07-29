Кабмин утвердил прогноз для экономики на 2021-2022 годы

Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на ближайшие три года, согласно которому ожидается рост ВВП в 2021 году на уровне 4,6% при инфляции 7,3% и замедление роста в 2022 году до 4,3% при инфляции 6,2%.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 июля с доработкой в трехдневный срок, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,51 трлн грн с дальнейшим ростом до 5,09 трлн грн в 2022 году.

Прогноз также предусматривает, что дефицит торгового баланса в 2021 году составит $10,4 млрд, в 2022 году – $13,6 млрд.

В документе также указывается, что рост экспорта прогнозируется на 2,9% в следующем году и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта ожидается на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн (в два этапа – до 6 тыс. грн с начала 2021 года и до 6,5 тыс. грн с 1 июля), а в 2022 году – до 6,7 тыс. грн и до 7,176 тыс. грн – в 2023 году.

Согласно прогнозу, номинальная среднемесячная зарплата достигнет в следующем году 13,63 тыс. грн и 15,41 тыс. грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% – через год.

Согласно пояснительной записке, Нацбанк Украины выразил обеспокоенность по поводу возможности укрепления гривни в 2021 году больше прогноза. С учетом этого, а также прогнозов украинских и международных организаций, предположения относительно обменного курса на 2021 год в доработанном прогнозе были пересмотрены до 29,1 грн/$ (с 29,7 грн/$) в среднем за год и до 28,8 грн/$ (с 29,3 грн/$) – к концу 2021 года.

Указывается также, что в рамках оценки фискальных рисков для бюджета, Минэкономики спрогнозировало возможное влияние более сильной гривни на прогнозные макропоказатели, в частности, при среднегодовом курсе 27 грн/$ прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием в 2021 году сократится на 0,5 процентных пункта (п.п), а при курсе 28 грн/$ – на 0,2 п.п.

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В свою очередь министр финансов Сергей Марченко считает реалистичным утвержденный Кабмином макропрогноз.

"Обновленный макропрогноз на 2021 год вполне реалистичный. Он учитывает последние тенденции развития экономики, реалии, сложившиеся на мировых рынках вследствие пандемии COVID-19 и актуальные оценки перспектив восстановления мировой экономики", – прокомментировал Марченко.

"Сейчас на основе обновленного макропрогноза на 2021 год мы готовим письмо главным распорядителям для подготовки бюджетных запросов. Дальше нас ожидает их обработка и согласовательные совещания. И в начале сентября, как и прописано в Бюджетном кодексе, подадим на рассмотрение Кабмина проект госбюджета на 2021 год", – подчеркнул Марченко.

По его словам, поскольку в четвертом квартале этого года правительство ожидает постепенное восстановление экономики и оживление экономической динамики в 2021 году, проект госбюджета на 2021 год должен иметь стимулирующий характер для экономики страны.

Как сообщалось, согласно обновленному прогнозу НБУ, украинская экономика упадет в 2020 году на 6%, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

В апреле Национальный банк ожидал снижения ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы.

Кабинет министров допускает в 2020 году падение национального ВВП на 4-8% в сравнении с 2019 годом.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в своем апрельском Всемирном экономическом прогнозе.