Нацкомиссия временно повысила максимальную цену на электроэнергию в ночное время

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила максимальное ограничение цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) в ночные часы на уровне 60% ограничений цены ресурса в дневное время, таким образом повысив его с 959 до 1228 грн за МВт-ч.

Соответствующее решение о внесении изменений в постановление регулятора №766 от 8 апреля 2020 года "О действиях участников рынка электрической энергии в период карантина и ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19" принято на заседании НКРЭКУ 29 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, участники рынка РСВ и ВСР в своих заявках на торги в торговой зоне "ОЭС Украины" обязаны указывать цены на электрическую энергию не выше цены, определенной оператором рынка, что соответствует в часы минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) 60% цены в часы максимальной нагрузки, определенной в соответствии с правилами рынка.

При этом в постановлении указывается, что абзацы, касающиеся установления ночных прайс-кэпов на уровне 60% дневных, теряют силу после семи календарных дней со дня вступления в силу этого постановления.

В обосновании проекта постановления сказано, что данное решение комиссия приняла, исходя из письма USAID, в котором организация указала, что разные сценарии ценовых ограничений предусматривали несколько опций определения этих ограничений – 100%/60%/50%.

"В соответствии с анализом USAID самым лучшим решением было определено использование ценового ограничения в часы минимальной нагрузки на уровне 60% ценового ограничения в часы максимальной нагрузки", – поясняется в обосновании к проекту постановления.

Регулятор также ссылается на обращения к нему производителей электроэнергии, в том числе ТЭС, называющих установленные ценовые ограничения в часы минимальной нагрузки одним из факторов, которые приводят к невозможности покрытия себестоимости электроэнергии.

По данным НЭК "Укрэнерго", на которые ссылается комиссия, общая установленная мощность электростанций в ОЭС составляет 53,87 ГВт, что более чем в 3,5 раза превышает объемы потребления электроэнергии в ночные часы.

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Как сообщалось, НКРЭКУ изначально планировала отменить ночные прайс-кэпы на РСВ и ВСР, но перенесла принятие этого решения до проведения консультаций с АМКУ.

На заседание 22 июля выносился проект постановления, в котором комиссия намеревалась ограничить ночные прайс-кэпы до уровня 60% дневных, но также перенесла рассмотрение этого вопроса на заседание 29 июля.

Вместе с тем Федерация работодателей Украины призвала НКРЭКУ не допустить повышения ночного прайс-кэпа на электроэнергию на РСВ и ВСР до уровня дневного.

В соответствии с постановлением НКРЭКУ №517 от 28 февраля предельные максимальные цены на РСВ и внутрисуточном рынке в ОЭС Украины и зоне "Бурштынского острова" установлены в часы минимальной нагрузки в размере 959,12 грн/Мвт-ч, в часы максимальной нагрузки – 2048,23 грн/МВт-ч.