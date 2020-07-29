Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС 29 июля повысили стоимость сжиженного газа еще на 5-20 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 5 копеек – до 11,11-11,17 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Полтавской области, где группа увеличила цены на 30 коп. – с 10,95 до 11,35 грн/л. В остальных регионах топливо подорожало на 10-20 коп./л.

WOG в среднем повысила цены на 16 коп. – до 12,48 грн/л. На столичных станциях этой сети она выросла на 30 копеек и составляет 12,58 грн/л.

На станциях SOCAR автогаз подорожал на 20 коп. – до 12,62 грн/л.

Сети АЗК AMIC, BVS, ZOG, Mango, Рур груп, Автопорт и Motto и повысили цены в среднем на 5-10 коп./л.

В итоге средняя цена автогаза 29 июля выросла на 5 копеек – до 11,78 грн/л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса.

С17 по 24 июля средняя оптовая цена СУГ, по данным "А-95", выросла на 600 грн – до 18 470 грн за тонну. За этот же период ресурс на аукционах "Укргаздобычи" подорожал на 730 грн – до 18 000 грн/т.