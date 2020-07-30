Полиция расследует вмешательство в голосование за главу "Ощадбанка"

Полиция Киева открыла уголовное производство и расследует, кто именно разослал смс-сообщения членам наблюдательного совета "Ощадбанка" накануне их голосования за председателя правления банка.

Об этом со ссылкой на FinClub сообщает БизнесЦензор.

Дело открыто по заявлению "Ощадбанка" по ст. 369 Уголовного кодекса (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Ранее стало известно, что три иностранных члена "Ощадбанка" получили с неизвестного номера на свои личные мобильные телефоны в WhatsApp сообщение, в котором предлагалось проголосовать за директора департамента "Укргазбанка" Геннадия Хелемского.

По информации издания, служба безопасности "Ощадбанка" провела служебное расследование и выяснила, что последний известный владелец этого мобильного номера пользовался им около трех лет назад, в настоящее время номер ему не принадлежит, а ответ мобильного оператора по пользованию номером может быть предоставлен только на запросу правоохранительных органов.

Заместитель председателя "Ощадбанка" Владимир Литвин на прошлой неделе обратился в полицию Киева, которая и открыла уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 369 УК (предложение неправомерной выгоды).

Как сообщалось, наблюдательный совет "Ощадбанка" 17 июня утвердил на должность главы правления банка Сергея Наумова. Наумов вступит на должность после прекращения полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и согласования кандидатуры Национальным банком.

Ранее близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский потребовал отменить результаты конкурса на должность главы правления "Ощадбанка".

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску близконо соратника Дубинского – депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который обжаловал процедуру проведения конкурса на должность председателя "Ощадбанка", суд назначил подготовительное заседание по делу на 2 июля.

В свою очередь глава наблюдательного совета "Ощадбанка" Байба Апин заявила об отсутствии объективных причин для отмены.

Напомним, результаты первого конкурса на должность главы банка были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", в нем побеждал действующий глава "Ощадбанка" Андрей Пышный. Позже Пышный отказался от участия в повторном конкурсе на должность руководителя финучреждения

Напомним, в начале августа 2019 года наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребовал их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями. Уволенные члены набсовета оспаривают свое увольнение в судах.