Минфин оценил падение ВВП Украины во втором квартале в 14%

Кабинет министров оценивает падение ВВП в апреле-июне 2020 года на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом говорится в проспекте еврооблигаций Минфина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, такая динамика приведет к снижению реального ВВП в 2020 году на 4,8% при номинальном ВВП на уровне 3,985 трлн грн.

При этом дефицит бюджета не превысит заложенные в законе о бюджете 7,5% ВВП по итогам года, указано в проспекте евробондов.

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

В свою очередь, согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Национального банка, украинская экономика упадет в 2020 году на 6%, тогда как раньше ожидалось ее снижение на 5%, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3% к аналогичному периоду 2019 года,