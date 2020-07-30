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Минфин оценил падение ВВП Украины во втором квартале в 14%

Минфин оценил падение ВВП Украины во втором квартале в 14%

Кабинет министров оценивает падение ВВП в апреле-июне 2020 года на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом говорится в проспекте еврооблигаций Минфина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, такая динамика приведет к снижению реального ВВП в 2020 году на 4,8% при номинальном ВВП на уровне 3,985 трлн грн.

При этом дефицит бюджета не превысит заложенные в законе о бюджете 7,5% ВВП по итогам года, указано в проспекте евробондов.

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

В свою очередь, согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Национального банка, украинская экономика упадет в 2020 году на 6%, тогда как раньше ожидалось ее снижение на 5%, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3% к аналогичному периоду 2019 года,

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ВВП (1160) Мінфін (2950) прогноз (1097)


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Это еще относительно не много, ВВП США упал на рекордные 32%
https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2020/07/30/dow-plunges-300-points-amid-record-drop-in-gdp/#419bd818f820
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30.07.2020 20:03 Відповісти
Поки товстий схудне, то худий здохне.
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30.07.2020 23:50 Відповісти
от дурні зебіли.. сша може платити кожному безробітньому від 600 долларів на тиждень навіть при "32% падении ввп". А зебіли, як типові кацапськи ватники - порівнюють себе з США
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31.07.2020 00:01 Відповісти
В СТРАНЕ ПОЛНЫЙ БАРДАК.
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30.07.2020 20:34 Відповісти
Падение ввп на 14% - это результат выбора клоуна в кресло президента
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30.07.2020 21:19 Відповісти
Ну, ***, какая же устойчивая экономика в этой сране! Даже америкосы могут позавидовать - у них во втором квартале ВВП рухнул всего на 32.9% - скоро американцы повалят в Хохляндию на заробитки!
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30.07.2020 21:36 Відповісти
Америкосы с очень богатых рухнули до просто богатых. Все благодаря тому что поддались коронавирусной панике и дали неграм вволю мародествовать и грабить. Украинцы от бедноты Порошенко рухнули в нищету Зеленского. Причем по той-же причине что и в США:реальная демократия 17 в США и 19 года в Украине чтобы недоразвитое быдло выбрало Президента-популиста рассказывающего сказки лохторату. Это ведь классика давнишняя:на смену консерваторам приходят популисты-лейбористы. Зеленскому еще и мировая коронавирусная истерия помогает перевести стрелки. А так народ Украины его порвал-бы уже этой осенью. Зеленский-ты не можешь быть реальным Президентом Украины-уходи пожалуйста . Пока тебя не вынесли.
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30.07.2020 22:52 Відповісти
от дурні зебіли.. сша може платити кожному безробітньому від 600 долларів (а по факту - 800-1000) на тиждень навіть при "32% падении ввп". А зебіли, як типові кацапськи ватники - порівнюють себе з США
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31.07.2020 00:02 Відповісти
Ничего себе. Даже такой профан в экономике, как я, понимает, что 14% в контексте ВВП это очень много.
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31.07.2020 12:48 Відповісти

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