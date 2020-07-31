В Украине за сутки обнаружили более 1090 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки по состоянию на утро 31 августа обнаружено 1090 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии СНБО, передает БизнесЦензор.
Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 69884, из них 1693 – летальных случаев.
Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено во Львовской области – 9526, Киеве – 8241, Ривненской области – 6024, Черновицкой – 5875, Закарпатской – 5146.
Как сообщал БизнесЦензор, рост количества заболевших COVID-19 в Украине в последние дни привел к новым пикам показателей развития эпидемии после примерно трех недель стабильности.
Украина вновь не вошла в обновленный список третьих стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в государства ЕС.
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