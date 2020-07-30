Распространение коронавируса в Украине вышло на новые максимумы

Рост количества заболевших COVID-19 в Украине в последние дни привел к новым пикам показателей развития эпидемии после примерно трех недель стабильности.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в частности, максимум средней за две недели суточной заболеваемости в первую волну эпидемии составил 474 чел. и был зафиксирован в день первых послаблений карантина – 10 мая, второй максимум пришелся на 29 июня – 847 чел, а показатель на 30 июля достиг 881.

Если между первым и вторым пиками локальный минимум был в 382 чел. 29 мая, то второй локальный минимум был зафиксирован 18 июля и составил 739 чел.

Как свидетельствуют данные Минздрава, 30 июля достигнут и новый максимум усредненной за неделю суточной заболеваемости – 992 чел., тогда как предыдущие пики были в начале мая – 476 чел. и 27 июня – 917 чел.

В перерывах Украина выходила на локальные минимумы этого показателя в 375 чел. 29 мая и 717 чел. 11 июля.

Вероятно, эти показатели продолжат рост, так как Минздрав в четверг зафиксировал также рекордное число подозрений за день – 1541.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах в выходные дни количество регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Среди других показателей, которые начали резкий рост, - количество болеющих COVID-19 в настоящее время, которое три недели июля держалось в пределах около 26-26,5 тыс. Однако за последние шесть дней этот показатель вырос почти до 29 тыс.

В результате Украина по уровню заболеваемости приблизилась к показателю 40 чел. на 100 тыс. населения, что теперь уже больше, чем, по данным Минздрава на 27 июля, в Албании, Болгарии и Азербайджане.

Помимо того, по числу заболевших за последние две недели Украина пока также далека от таких же показателей в Европе, которые ЕС учитывает при открытии границ. В последние дни в стране это значение выросло до 29,5 на 100 тыс.

Кроме того, вновь возобновился рост среднего числа госпитализированных в сутки: 211 в среднем за неделю (абсолютный максимум за время эпидемии, прежний пик в 207 - был 29 июня) и 194 – в среднем за две недели.

Начало увеличиваться и значение такого показателя как отношение числа заболевших к числу ПЦР-тестов, усредненное за неделю. После снижения до 6,4% в середине месяца он вернулся на уровень начала июля и сейчас составляет 7,8% при установленном правительством предельном показателе для отдельных регионов 11%.

По-прежнему достаточно сильно колеблются графики, отражающие число умерших от COVID-19. На 28 июня они достигли максимумов с начала эпидемии: почти 18 чел. в сутки в среднем за две недели и более 19 чел. в сутки в среднем за неделю, в июле снижались почти до 15 и 14, а сейчас вновь превысили 16 и 17 соответственно.

Как сообщал БизнесЦензор, В Украине за сутки по состоянию на утро 30 июля зафиксировано 1 197 новых случаев коронавируса.

По данным Кабинета министров Украины, 10 областей Украины не могут ослабить противоэпидемические мероприятия из-за показателей эпидемиологической ситуации по состоянию на 29 июля.

Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительству не надо спешить продлять карантин более чем на месяц, поскольку "все уже устали".

Напомним, 20 мая Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации. Впоследствии действие адаптивного карантина в Украине было продлено до 31 июля.