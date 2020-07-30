В Украине за сутки обнаружено 1197 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 30 июля зафиксировано 1 197 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны, передает БизнесЦензор.

Также за сутки 760 человек выздоровели, 23 человека из числа ранее заболевших скончались.

Общее количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине составляет 68 794 человек, выздоровели – 37 394, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 673 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 29 727 человек, что на 1 174 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (199), Львовской области (131), Ровенской области (105), Ивано-Франковской области (104).

Как писал БизнесЦензор, по данным Кабинета министров Украины, 10 областей Украины не могут ослабить противоэпидемические мероприятия из-за показателей эпидемиологической ситуации по состоянию на 29 июля.

Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительству не надо спешить продлять карантин более чем на месяц, поскольку "все уже устали".

Напомним, 20 мая Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации. Впоследствии действие адаптивного карантина в Украине было продлено до 31 июля.