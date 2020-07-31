Глава Минфина не видит оснований для дальнейшей девальвации курса гривни
Основания для влияния на курс гривни отсутствуют, нынешний курс не создаст проблемы для выполнения госбюджета, несмотря на то, что он рассчитан, исходя из среднегодового курса 29,5 грн/$.
Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если у нас ситуация в экономике складывается такая, что курс нужно укреплять или девальвировать, на это нужны основания. На сегодня нет никаких оснований для изменения курсовой динамики", – сказал Марченко.
Министр добавил, что вследствие разницы реального курса и заложенного в госбюджет на 2020 год таможня может недовыполнить план по поступлениям, однако это будет компенсировано за счет экономии на обслуживании госдолга.
"Да, в бюджете заложен другой курс. Но я не вижу в этом проблемы", – подчеркнул Марченко.
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Как сообщалось, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб называл причиной снижения курса усилившиеся ожидания девальвации национальной валюты из-за заявлений представителей власти.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30", о необходимости девальвации также заявлял министр экономического развития Игорь Петрашко и депутаты от партии "Слуга народа".
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як девальвація гривні вплине на Україну
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на неделе 13 - 17 июля не проводил валютные интервенции на межбанке. С 6 по 10 июля НБУ купил на межбанке $92 млн.
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Где доллар по 30 грн ??????????????????????