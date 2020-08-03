Зеленский потребовал пояснить разделение регионов на четыре зоны карантина
Президент Владимир Зеленский требует четкой коммуникации правительства об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать сегодня.
Об этом Зеленский заявил во время традиционного совещания по предотвращению распространения коронавируса в ответ на информацию правительства об эпидемической ситуации в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Владимир Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин", – сказано в сообщении.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости в Украине вырос до 82,8 на 100 000 населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях и на Буковине – более 40%.
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Кроме того, Зеленский потребовал информацию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко в отношении экономических мер, направленных на защиту граждан от негативного воздействия эпидситуации.
"Многие пострадали, потерял работу, ушел в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают гораздо меньше. Государство должно давать или возможности делать что-то самому, либо обеспечивать месту работы. Настал тот момент жизни, когда надо создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должно сыграть в этом стратегическую роль", – считает Зеленский.
Согласно сообщению, президент также затронул вопрос обеспечения всех условий для того, чтобы украинские ученые имели необходимое оборудование, лаборатории, финансирование и т.д., "чтобы стратегически наше государство имело возможности для создания лекарств и вакцин в будущем в Украине".
Как сообщалось, городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС с сегодняшнего дня введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.
Напомним, 31 июля члены Центральной государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделили Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь и Луцк попали в так называемую "красную" зону. Согласно новым правилам, в этих городах должны остановить общественный транспорт, закрыть ТРЦ, кафе и рестораны, а также запретить посещение учебных заведений.
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