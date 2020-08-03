"Укрзализныця" прекратила продажу билетов на поезда в Луцк и Тернополь

АО "Укрзализныця" закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь и обратно, согласно решениям региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Как сообщила пресс-служба компании, протокол решения получен 31 июля в 19:10, после этого начались работы по закрытию продажи билетов, передает БизнесЦензор.

"Так, по состоянию на 1 августа билеты уже не продавались до станций Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это предусмотрено решением", – отмечается в сообщении.

Ограничения действуют для поездов: №41/42 Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

В компании обещают компенсировать полную стоимость билетов пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и в обратном направлении.

"Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 31 июля Центральная государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь и Луцк попали в так называемую "красную" зону. Согласно новым правилам, в этих городах должны остановить общественный транспорт, закрыть ТРЦ, кафе и рестораны, а также запретить посещение учебных заведений.

В свою очередь городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС с сегодняшнего дня введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.