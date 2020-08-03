В Украине продолжают расти цены на помидоры и огурцы, – УПОА

В Украине наблюдается рост цен на ряд косточковых и ягодных культур в преддверии завершения сезона, при этом в овощном сегменте, наоборот, зафиксировано снижение цен по основным позициям, что связано с тем, что сезон сбора овощей набирает обороты.

Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Катерина Зверева, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На украинском рынке картофеля на данный момент сдерживающим, а иногда и понижающим ценовым фактором выступает низкое качество основных объемов продукции из-за плохих погодных условий в производственных регионах страны. Учитывая эти проблемы, украинским производителям сейчас приходится реализовывать картофель в ценовом диапазоне 5,59-6,98 грн/кг", – сообщила директор УПОА.

Похожие проблемы, по словам эксперта, наблюдаются и в сегменте моркови, где цены на сегодня находятся в пределах 6,98-9,22 грн/кг.

В то же время на прошлой неделе на рынке продолжилось начатое неделей ранее подорожание томатов.

"Так, если две недели назад красный томат реализовывался по цене 18-26 грн/кг, то в конце прошлой недели он уже продавался по 25-30 грн/кг", - отметила Зверева.

Директор по развитию УПОА также сообщила, что выросла цена огурцов, красного болгарского перца,и цветной капусты.

"Цена на огурец составляла 14-17 грн/кг (10-16 грн/кг - неделей ранее), красный болгарский перец реализаторами предлагался по цене 35-45 грн/кг (20-45 грн/кг неделей ранее). Цены на цветную капусту составили 26 грн/кг (15-25 грн/кг неделей ранее)", - сообщила она.

В то же время, указала Зверева, существенно подешевели кабачок, баклажан и перец "Белозерка". Цены на кабачок составили 3-5 грн/кг, тогда как неделей ранее - 4-6 грн/кг. Практически вдвое - до уровня 4-8 грн/кг - подешевел баклажан. Перец "Белозерка" продавался в ценовом диапазоне 10-20 грн/кг (неделей ранее - 18-25 грн/кг).

По словам эксперта, в ягодном сегменте цены на землянику садовую продолжают расти из-за окончания сезона продаж основных сортов. В настоящее время ягода реализуется по цене 65,62-85,73 грн/кг.

"Цены на черешню, учитывая завершение ее сезона сбора, имеют тренд к росту. На прошлой неделе украинским покупателям приходилось платить за эту продукцию 90,76-130,97 грн/кг", - сказала Зверева.

По ее словам, сезон смородины близок к завершению. Цены на эту продукцию в большинстве случаев пересматривались в сторону увеличения, особенно в сегменте красной ягоды. Так, красная ягода немного подорожала - до 50,55-55,57 грн/кг, а черная смородина незначительно подешевела к аналогичным показателям.

"Голубика продолжает снижаться в цене: в конце прошлой недели производители предлагали ягоду по 100,53-110,86 грн/кг", - сообщила Зверева.

Ситуацию с ценами на малину, по мнению директора по развитию УПОА, на сегодня обусловливают погодные условия, повлиявшие на качество ягоды. Так же из-за проблем с качеством ягоды цены на малину снизились до 45,52-70,65 грн/кг.

В целом, как пояснила эксперт, в сегменте косточковых в Украине отмечается снижение только максимальной цены на сливу, а ценовой диапазон в сегментах абрикоса и персика остался неизменным. Так, в конце прошлой недели предлагали сливу по 20,11-30,16 грн/кг, а абрикос и персик - по 25,13-40,21 грн/кг и 20,11-40,21 грн/кг соответственно. При этом вишня реализуется в среднем по цене 30,16 грн/кг.