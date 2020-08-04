Нацкомиссия разрешила назначить независимого контролера Оператора ГТС

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласовала назначение независимого контролера для ООО "Оператор ГТС Украины", если такое решение примет формальный владелец компании – АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Об этом сообщила директор по взаимодействию с государственными органами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Назначение контроллера является еще одним важным шагом для построения независимого, но подотчетного обществу, оператора ГТС и является шагом для приближения украинского оператора к стандартам европейского рынка. Мы рады, что этот шаг будет сделан уже скоро и появится независимый арбитр, который будет следить за отношением ОГТСУ к участникам рынка. Именно такую ​​логику вкладывали законодатели при подготовке закона "О рынке природного газа", – отметила Белькова.

В компании напомнили, что в мировой практике используют инструмент введение независимого контролера во избежание давления третьих лиц на операторов ГТС. Это может быть физическое или юридическое лицо.

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Оператор ГТС поясняет, что украинское законодательство позволяет наблюдательному совету или, в случае отсутствия, коллегиальному исполнительному органу ОГТСУ назначать контроллера. Однако поскольку у ОГТСУ отсутствуют наблюдательный совет или коллегиальный исполнительный орган (т.е. директорат), а руководящим органом является единоличный генеральный директор, ОГТСУ обратился к НКРЭКУ с соответствующим вопросом о возможных путях назначения контроллера.

В функции контроллера будет входить мониторинг и отчетность перед украинским и европейским регуляторами – то есть НКРЭКУ и Секретариатом Энергетического Сообщества – о соблюдении Оператором ГТС Украины программы соответствия по равному отношению ко всем участникам рынка газа или о какой-либо дискриминации или нарушениях со стороны ОГТСУ по отношению к кому-то из участников.

"На сегодняшний день ОГТСУ дорабатывает программу соответствия после предоставленных нацрегулятором замечаний и предложений", – отмечают в компании.

Как сообщалось, в рамках завершения процесса анбандлинга 1 января руководители АО "Укртрансгаз" и АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали акт приема-передачи, после чего ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) перешло во владение МГУ.

В свою очередь "Оператор ГТС Украины" отдельным актом принял на баланс активы украинской ГТС от "Укртрансгаза" балансовой стоимостью более 32 млрд грн.

Одобренные ранее правительством условия сделки предполагают переход прав на долю с 1 января 2020 года с рассрочкой платежа на 15 лет и установлением динамической цены, рассчитанной по согласованной со сторонами формуле.