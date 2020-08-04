Фонд гарантирования предупредил о мошенниках с поддельным свидетельством участника

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился к правоохранительным органам с просьбой привлечь к ответственности ПАО "Центр Моторс" (Сentr Motors) за введение в заблуждения клиентов путем предоставления несуществующих документов.

В частности, эта компания умышленно использует поддельное удостоверение участника Фонда, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Финкомпания ООО "Центр Моторс" на своей веб-странице разместила среди документов, которыми она якобы владеет, поддельную скан-копию свидетельства участника ФГВФЛ. Фонд никогда не выдавал этого свидетельства", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Фонде обращают внимание, что "Центр Моторс" не является и не может быть участником Фонда гарантирования вкладов, поскольку участниками Фонда являются только банки Украины.

Кроме того, номер и регистрационный номер, указанные в поддельном свидетельстве участника Фонда, на самом деле принадлежат существующему банку.

"Средства, которые клиенты передают компании ООО "Центр Моторс", не гарантируются, а, следовательно, не будут возмещены Фондом в случае банкротства компании", – подчеркивается в сообщении.

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Кроме того, Фонд обращает внимание, что в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также на официальном сайте Государственной фискальной службы и на официальном сайте Национального банка информация о "Центр Моторс" отсутствует.

"Таким образом, все документы, размещенные на сайте ПАО "Центр Моторс", вызывают сомнения в их достоверности", – сказано в сообщении.