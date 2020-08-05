"Укрэнерго" завершила испытания Ладыжинской ТЭС для участия в рынке вспомогательных услуг

НЭК "Укрэнерго" завершило тестирование энергоблоков №2 и №3 (из четырех имеющихся) Ладыжинской ТЭС АО "ДТЭК Западэнерго" относительно возможности предоставлять дополнительные услуги.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"На данный момент продолжается обработка полученных результатов и готовится соответствующий технический отчет", - сообщает "Укрэнерго".

По состоянию на 4 августа в торговой зоне объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в аукционах на закупку вспомогательных услуг могут принимать участие 12 электростанций. Из них восемь ГЭС, входящих в состав государственной ЧАО "Укргидроэнерго", Кураховская ТЭС ООО "ДТЭК Востокэнерго", Запорожская ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго", Бурштынская ТЭС АО "ДТЭК Западэнерго" и Харьковская ТЭЦ-5.

Суммарный объем сертифицированных в данной торговой зоне резервов поддержания частоты (РПЧ) составляет ± 115 МВт, аРВЧ (автоматического) - 1449 МВт (± 724,5 МВт), рРВЧ - 3791 МВт (-3740), РЖД - 4408 МВт.

Как писал БизнесЦензор, НЭК "Укрэнерго" начала испытания энергоблоков Бурштынской ТЭС на соответствие требованиям к предоставлению вспомогательных услуг.

НЭК "Укрэнерго" выдала Бурштынской ТЭС АО "ДТЭК Западэнерго" свидетельства о соответствии ее электроустановок требованиям для вспомогательных услуг. Также компания внесена в Реестр единиц предоставление вспомогательных услуг.

Бурштынский энергоостров синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию с него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Почти 90% объема электроэнергии для них производят Бурштынская ТЭС, Добротворская ТЭС и Ладыженская ТЭС, принадлежащих АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Крупнейшей из них является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмыгаль, которого 4 марта парламент назначил премьер-министром.