Ярославский сменил руководство купленного у Пинчука банка

Новый владелец банка "Кредит Днепр" Александр Ярославский полностью сменил его руководство.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, единственный акционер банка 4 августа прекратил полномочия и.о. председателя правления банка Сергея Волкова и назначил главой правления экс-начальника юрдепартамента "Укрсиббанка" Сергея Панова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ярославский также принял решение прекратить полномочия главы набсовета банка Андрея Дудника и пятерых его членов: Владимира Мандриченко, Доминика Стросс-Кана, Жан-Пьера Салтиеля, Андерса Ослунда, Александра Мунтяна.

Кроме того, единственный акционер уволил заместителя главы правления Андрея Моисеенко и замглавы правления, директора по корпоративному бизнесу Виталия Петлюру и назначил на место последнего Татьяну Поплавскую.

Ярославский также назначил новых заместителей председателя правления, в частности замглавы правления по розничному бизнесу и диджитал трансформации стал Тарас Горкун, по казначейству – Оксана Шведуа, по юридическим вопросам – Марианна Соболева, а по управлению проблемными и непрофильными активами – Петр Кривошеин.

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Как сообщалось, бизнесмен Александр Ярославский 3 августа приобрел 100% уставного капитала (3,59 млрд акций) банка "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука.

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером до последнего времени являлась компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов занимал 19 место среди 75 действующих.