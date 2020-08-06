СБУ обнаружила сеть call-центров по мошенничеству с данными клиентов банков

Служба безопасности Украины пресекла функционирование ряда мошеннических call-центров в Киеве, сотрудники которых выманивали у граждан персональные данные и пароли к банковских карточек.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ежемесячно злоумышленники похищали со счетов клиентов отечественных и иностранных банковских учреждений до $100 тыс., передает БизнесЦензор.

По данным следствия, подпольную сеть организовали в прошлом году выходец из Южного Кавказа и киевлянин, бывший правоохранитель. Для нелегальной деятельности дельцы арендовали 5 офисных помещений и квартиру в центре столицы. К работе в call-центрах они привлекли 300 сотрудников – студентов местных вузов и безработных.

"Представляясь сотрудниками банков, "операторы" выманивали у граждан персональные данные и пароли к банковским карточкам. Затем средства клиентов переводились на подставные счета и присваивали", – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, сегодня правоохранители провели 10 одновременных обысков в помещениях незаконных call-центров, а также по месту жительства участников сделки в Киеве и Днепре.

Во время следственных действий изъято высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, через которое злоумышленники подменяли телефонные номера банковских учреждений, специальное оборудование и вредоносное программное обеспечение для взлома интернет-сетей, клиентские базы данных, более 300 компьютеров, которые использовались для противоправной деятельности.

Читайте также: НБУ предупредил украинцев о мошеннических кредитах с нулевой ставкой

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении организаторам и участникам мошеннических call-центров по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 в. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Изъятое при обысках оборудования направлено на экспертизу для идентификации всех пострадавших лиц и установления точной суммы убытков.