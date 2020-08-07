Новым замглавы Нацбанка назначили экс-менеджера "Приватбанка"

Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании в пятницу назначил директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана на должность заместителя главы центробанка.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

ПШабан будет занимать должность замглавы центробанка, курирующего сферу платежных систем и денежного оборота, которую ранее занимал Сергей Холод.

По данным НБУ, до начала работы в Нацбанке Шабан проработал более 24 года в "ПриватБанке." С 2018 года он был членом Правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса. Шабан также возглавлял направление розничного бизнеса "ПриватБанка" и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы.

В феврале 2020 года Шабан возглавил Департамент платежных систем и инновационного развития Национального банка.

Как сообщалось, на прошлом внеочередном заседании 3 августа Совет НБУ согласовал увольнение Холода.

Как сообщалось, ранее Совет Национального банка Украины отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия замглавы НБУ на повторный срок в 7 лет по представлению на то время главы НБУ Якова Смолия. 22 июля на его место уже по представлению нового главы НБУ Кирилла Шевченко был назначен Юрий Гелетий, который входил в набсовет "Укргазбанка" в то время, когда ним руководил нынешний глава Нацбанка.

Кроме того, 28 июля из НБУ уволился Директор юридического департамента Олег Заморский.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".