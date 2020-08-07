БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
14 926 13

Новым замглавы Нацбанка назначили экс-менеджера "Приватбанка"

Новым замглавы Нацбанка назначили экс-менеджера "Приватбанка"

Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании в пятницу назначил директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана на должность заместителя главы центробанка.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

ПШабан будет занимать должность замглавы центробанка, курирующего сферу платежных систем и денежного оборота, которую ранее занимал Сергей Холод.

По данным НБУ, до начала работы в Нацбанке Шабан проработал более 24 года в "ПриватБанке." С 2018 года он был членом Правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса. Шабан также возглавлял направление розничного бизнеса "ПриватБанка" и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы.

В феврале 2020 года Шабан возглавил Департамент платежных систем и инновационного развития Национального банка.

Как сообщалось, на прошлом внеочередном заседании 3 августа Совет НБУ согласовал увольнение Холода.

Как сообщалось, ранее Совет Национального банка Украины отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия замглавы НБУ на повторный срок в 7 лет по представлению на то время главы НБУ Якова Смолия. 22 июля на его место уже по представлению нового главы НБУ Кирилла Шевченко был назначен Юрий Гелетий, который входил в набсовет "Укргазбанка" в то время, когда ним руководил нынешний глава Нацбанка.

Кроме того, 28 июля из НБУ уволился Директор юридического департамента Олег Заморский.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

НБУ (9584) Шевченко Кирило (154) Рада НБУ (151)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Работал в Привате? Это значит что человек жаден до неприличия, пронырлив как коростель, и хитрожопый до вульгарности. Это как клеймо. За 24 года работы на Беню человек перерождается в тварь.
показати весь коментар
08.08.2020 21:32 Відповісти
+3
Дуже добре працює ЗЕслуга Коломойського, тепер Коломойський буде купувати нерухомість по усьому світові за РАХУНОК Національного Банку України.
показати весь коментар
07.08.2020 13:08 Відповісти
+1
вибачаюсмь але це вже дійсно 3,14 ткраїні цікавить одне володя розуміє що народ не мінздрав попереджувати не буде лкрім всього земля кругла дістануть де завгодно в крайньому разі прокляття рая як приклад
показати весь коментар
07.08.2020 23:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже добре працює ЗЕслуга Коломойського, тепер Коломойський буде купувати нерухомість по усьому світові за РАХУНОК Національного Банку України.
показати весь коментар
07.08.2020 13:08 Відповісти
рептилоид? ато похож..
показати весь коментар
07.08.2020 18:40 Відповісти
Мозги были у всех. И у двух льонь. И у двух вить. И у петра. И у вовы. Квартального. А розуму у них у всех не было. Придется опять вправлять. На Майдане. Восени.
показати весь коментар
07.08.2020 20:40 Відповісти
Мозги были у всех. И у двух льонь. И у двух вить. И у петра. И у вовы. Квартального. А розуму у них у всех не было. Придется опять вправлять. На Майдане. Восени.
показати весь коментар
07.08.2020 20:41 Відповісти
вибачаюсмь але це вже дійсно 3,14 ткраїні цікавить одне володя розуміє що народ не мінздрав попереджувати не буде лкрім всього земля кругла дістануть де завгодно в крайньому разі прокляття рая як приклад
показати весь коментар
07.08.2020 23:41 Відповісти
В отличие от США, в Украине бизнес Бени живет и побеждает ...

Остается добавить:
"Если Бог хочет наказать, то отбирает разум"(с)
- разум лохтората, голосующего за комика-ставленника олигарха
показати весь коментар
08.08.2020 15:50 Відповісти
Работал в Привате? Это значит что человек жаден до неприличия, пронырлив как коростель, и хитрожопый до вульгарности. Это как клеймо. За 24 года работы на Беню человек перерождается в тварь.
показати весь коментар
08.08.2020 21:32 Відповісти
лучше помолчать,чем мусорить в Интернете
показати весь коментар
10.08.2020 11:13 Відповісти
Настоящий "коломойский профи", вскормленный бородатой бабушкой.
показати весь коментар
09.08.2020 10:01 Відповісти
Ура!!!
Вместо Привата зебилы отдали Коломойскому НБУ.
показати весь коментар
09.08.2020 17:11 Відповісти
Скоро Бєня стане головою Нацбанку. От тоді заживемо, так, зебіли?
показати весь коментар
09.08.2020 18:10 Відповісти
Очень неплохая кандидатура
показати весь коментар
10.08.2020 11:14 Відповісти
Большинство комментаторов просто не в теме и просто портят воздух
показати весь коментар
10.08.2020 11:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 