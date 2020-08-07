Новым замглавы Нацбанка назначили экс-менеджера "Приватбанка"
Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании в пятницу назначил директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана на должность заместителя главы центробанка.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.
ПШабан будет занимать должность замглавы центробанка, курирующего сферу платежных систем и денежного оборота, которую ранее занимал Сергей Холод.
По данным НБУ, до начала работы в Нацбанке Шабан проработал более 24 года в "ПриватБанке." С 2018 года он был членом Правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса. Шабан также возглавлял направление розничного бизнеса "ПриватБанка" и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы.
В феврале 2020 года Шабан возглавил Департамент платежных систем и инновационного развития Национального банка.
Как сообщалось, на прошлом внеочередном заседании 3 августа Совет НБУ согласовал увольнение Холода.
Как сообщалось, ранее Совет Национального банка Украины отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия замглавы НБУ на повторный срок в 7 лет по представлению на то время главы НБУ Якова Смолия. 22 июля на его место уже по представлению нового главы НБУ Кирилла Шевченко был назначен Юрий Гелетий, который входил в набсовет "Укргазбанка" в то время, когда ним руководил нынешний глава Нацбанка.
Кроме того, 28 июля из НБУ уволился Директор юридического департамента Олег Заморский.
Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".
Остается добавить:
"Если Бог хочет наказать, то отбирает разум"(с)
- разум лохтората, голосующего за комика-ставленника олигарха
Вместо Привата зебилы отдали Коломойскому НБУ.