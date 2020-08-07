Новый глава Минпрома хочет контролировать сделки по продаже предприятий

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минпром) должно согласовывать план реформы таких стратегических предприятий, как "Мотор Сич", в том числе покупку их акций.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день мы находимся на этапе начала реформы ОПК. Это касается и государственных предприятий, и предприятий частного сектора. В частности, новосозданное министерство должно согласовывать все планы, которые связаны с реформой, в том числе с приобретением акций тех или иных предприятий", – сказал чиновник.

По мнению Уруского, стратегические предприятия – это достояние всего украинского народа, поэтому их работа находится в поле деятельности правительства.

В то же время вице-премьер отметил, что он начал ознакомления с предприятиями ОПК.

"В частности, и производственное объединение "Мотор Сич" я посетил в пятницу", – сказал глава Минпрома.

Уруский указал, что сейчас министерство изучает состояние таких предприятий, анализирует ситуацию на них, готовит предложения по развитию, изучает все те конфликтные ситуации, которые, возможно, имеют место на разных предприятиях.

Как сообщалось, 6 августа президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно совместно с аппаратом СНБО и СБУ предпринять исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства, в частности, в рамках сделки с акциями ПАО "Мотор Сич".

Перед этим дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

Напомним, в ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил решение по результатам рассмотрения заявки китайской компании Skyrizon и "Укроборонпрома" на покупку контрольного пакета акций завода "Мотор Сич" по просьбе государственного концерна.

Тогда глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев отмечал возможность попадания "Укроборонпрома" под антироссийские санкции США в случае участия концерна в сделке по покупке акций АО "Мотор Сич", если США подтвердят участие китайских компаний в поставке оборудования "Вертолетам России".

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25% акций.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Акции "Мотор-Сич" находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Напомним, в апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

В СБУ заявляли, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.