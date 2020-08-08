Кабмин переходит в чрезвычайный режим работы из-за всплеска заболеваемости коронавирусом
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что с субботы, 8 августа, правительство переходит на чрезвычайный режим работы.
Об этом говорится в заявлении Шмыгаля на сайте Кабмина Украины, передает БизнесЦензор.
"Сегодня (7 августа) в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 – 1 453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", - сказал Шмыгаль.
В субботу планируется провести внеочередное заседание Кабмина, на котором намечается рассмотреть вопрос ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в регионах страны, в частности, вопрос об эпидситуации во временно оккупированном Крыму, где могут занижать реальные показатели заболеваемости COVID-19.
В пятницу на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление № 641 в части расширения и изменений в перечень критериев определения цвета эпидемической опасности. Соответствующие изменения необходимы для того, чтобы в полной мере и своевременно реагировать на вызовы.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине четвертый день подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. По состоянию на утро 8 августа в Украине за сутки обнаружено 1489 новы случаев коронавируса.
В Украине за сутки по состоянию на утром 7 августа зафиксировано 1453 новых случаев коронавируса. По состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что было новым суточным рекордом.
5 августа в Украине был установлен предыдущий антирекорд заболеваемости: за сутки было обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.
А там по второму кругу )))
А Шмыгаль знает, что за положительный тест медики платят по 5000 грн?
А Шмыгаль знает, что родственникам покойника за положительный тест платят от 12000 грн до 27000 грн?
Всё вы знаете- вы просто убиваете страну, вам плевать, главное-бабло...
Отделение для инфицированных открыто под ленточку под прибытие Бойко вместе с Пономаревым, до этого пациенты были под инфекционным.
Запасы медпомощи от порошенко (да, да, опять порошенко) не выдавались даже не смотря на то что был уже зафиксирован случай по Бердику, врачи подвергаются опасности.
Это не чрезвычайные меры, это позор, Вам (МОЗу) насрать на врачей и персонал, нехватка персонала, нищенские зарплаты и тому подобное это косяк не текущей власти а в целом коррупция от А до Я, статистику которую Вам назначено указывать в оф., источниках это отдельный разговор. Напоследок, Бубочка Вы безхребетное мужчиноподное иллюстрированное в ТВ существо, которое приоткрывает врата для развала страны, Вам должно быть стыдно от того что Вас используют как девушку легкого поведения в целях утехи и развлечения, хотя последнее более присуще вашей натуре. Главное чтобы не Порошенко, хотя за оборонпром Порох мудак.