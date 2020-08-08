Кабмин переходит в чрезвычайный режим работы из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что с субботы, 8 августа, правительство переходит на чрезвычайный режим работы.

Об этом говорится в заявлении Шмыгаля на сайте Кабмина Украины, передает БизнесЦензор.

"Сегодня (7 августа) в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 – 1 453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", - сказал Шмыгаль.

В субботу планируется провести внеочередное заседание Кабмина, на котором намечается рассмотреть вопрос ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в регионах страны, в частности, вопрос об эпидситуации во временно оккупированном Крыму, где могут занижать реальные показатели заболеваемости COVID-19.

В пятницу на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление № 641 в части расширения и изменений в перечень критериев определения цвета эпидемической опасности. Соответствующие изменения необходимы для того, чтобы в полной мере и своевременно реагировать на вызовы.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине четвертый день подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. По состоянию на утро 8 августа в Украине за сутки обнаружено 1489 новы случаев коронавируса.

В Украине за сутки по состоянию на утром 7 августа зафиксировано 1453 новых случаев коронавируса. По состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что было новым суточным рекордом.

5 августа в Украине был установлен предыдущий антирекорд заболеваемости: за сутки было обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.