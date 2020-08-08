БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин переходит в чрезвычайный режим работы из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что с субботы, 8 августа, правительство переходит на чрезвычайный режим работы.

Об этом говорится в заявлении Шмыгаля на сайте Кабмина Украины, передает БизнесЦензор.

"Сегодня (7 августа) в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 – 1 453 человека. Больше всего новых случаев - в Киеве, Одесской, Львовской и Харьковской областях. Поэтому с завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", - сказал Шмыгаль.

В субботу планируется провести внеочередное заседание Кабмина, на котором намечается рассмотреть вопрос ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в регионах страны, в частности, вопрос об эпидситуации во временно оккупированном Крыму, где могут занижать реальные показатели заболеваемости COVID-19.

В пятницу на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление № 641 в части расширения и изменений в перечень критериев определения цвета эпидемической опасности. Соответствующие изменения необходимы для того, чтобы в полной мере и своевременно реагировать на вызовы.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине четвертый день подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. По состоянию на утро 8 августа в Украине за сутки обнаружено 1489 новы случаев коронавируса.

В Украине за сутки по состоянию на утром 7 августа зафиксировано 1453 новых случаев коронавируса. По состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что было новым суточным рекордом.

5 августа в Украине был установлен предыдущий антирекорд заболеваемости: за сутки было обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.

Да всем пофиг в какой режим переходит кабмин. Я думаю даже если он просто исчезнет 99% населения Украины этого не заметят.
08.08.2020 21:22 Відповісти
А Шмыгаль знает, что в регионах показатели рисуются...?
А Шмыгаль знает, что за положительный тест медики платят по 5000 грн?
А Шмыгаль знает, что родственникам покойника за положительный тест платят от 12000 грн до 27000 грн?
Всё вы знаете- вы просто убиваете страну, вам плевать, главное-бабло...
08.08.2020 12:08 Відповісти
Если будут записывать по 1500 в день. Хватит на 80 лет...
А там по второму кругу )))
08.08.2020 10:20 Відповісти
Кабмін не має ідей як подолати коронавірус, бо в уряді непрофесіонали. Тому від того в якому режимі будуть працювати непрофесіонали - нічого не зміниться! Потрібно вводити обов'язкову медичну сертифікацію людей, щоб без сертифіката здоров'я людину не пускали в транспорт і в громадські місця! Медичний сертифікат здоров'я видавати тільки тим хто пройшов ПЛР тест на коронавірус і не має вірусу, а також не має туберкульозу та інших небезпечних хвороб які передаються в громадському просторі та транспорті! Тест на коронавірус потрібно повторювати кожні 15 діб і продовжувати сертифікат ще на 15 діб. Тільки так ми можемо подолати епідемію!
08.08.2020 16:28 Відповісти
Запрет это основная форма бизнеса чиновников. На одну зарплату нё прживешь. А сколько прверяющих появится и новых штрафов об этом можно только мечтать.Без карантина и жизнь не мила для таких как игорек и прочей челяди.
09.08.2020 04:54 Відповісти
чем ближе выборы-тем выше антирекорды!Мы все умрем?выборов не будет?
08.08.2020 12:09 Відповісти
..бане зєбидло готує новий карантін.
08.08.2020 20:50 Відповісти
Очередное театральное представление чиновников с сомнительной профпригодностью. Это опять будет визуальное изображение псевдо борьбы с более жестким навязыванием бесполезных масок и санитайзеров.
09.08.2020 11:33 Відповісти
НЗ - це Ростов-тато, сподіваюсь. Давайте, хлопці, доки не пізно. Бо вже дуже за червоною лінією ви мотаєтесь. А води вистачить і Криму, і вам..
08.08.2020 21:33 Відповісти
Запорожская область, Бердянск, малолетний пациент с температурой (непосредственный контакт) приемное отделение, через сутки ПЦР позитивный, ребенок к родителям, "швыдкотест" на этаже по персоналу отрицательный, через сутки запорожские мол продолжайте работу у вас всё в ажуре, в случае выявления через 14 дней на ПЦР только обращаться. (сезон отпусков, кол-во прибывающих достаточно).

Отделение для инфицированных открыто под ленточку под прибытие Бойко вместе с Пономаревым, до этого пациенты были под инфекционным.

Запасы медпомощи от порошенко (да, да, опять порошенко) не выдавались даже не смотря на то что был уже зафиксирован случай по Бердику, врачи подвергаются опасности.

Это не чрезвычайные меры, это позор, Вам (МОЗу) насрать на врачей и персонал, нехватка персонала, нищенские зарплаты и тому подобное это косяк не текущей власти а в целом коррупция от А до Я, статистику которую Вам назначено указывать в оф., источниках это отдельный разговор. Напоследок, Бубочка Вы безхребетное мужчиноподное иллюстрированное в ТВ существо, которое приоткрывает врата для развала страны, Вам должно быть стыдно от того что Вас используют как девушку легкого поведения в целях утехи и развлечения, хотя последнее более присуще вашей натуре. Главное чтобы не Порошенко, хотя за оборонпром Порох мудак.
09.08.2020 01:36 Відповісти
Желаю лично Шмыгалю, непременно, сдохнуть в этой волне короновируса. Пока не утопили в Северокрымском Канале
09.08.2020 10:30 Відповісти
Пааааааандемия,аяйййййяйяй. НИЩЕТА 98% не айяяй?Отсутствие денег- пьянство,наркомания,игромания,проституция,воровство,убийство,суицид! Кто больше собирает "урожай", уроды? То что вы продуцируете нищету- безработицу,разорение малого и среднего бизнеса разве может сравниться с последствиями этой " пандемии". Твари,когда прекратите хренью заниматься,выполняя план глобалистов? Мы снесем вас,как снесли чудака( типа президента) который на встрече президентов показывал урку с которым они мухлевали." Астанавитесь"!
09.08.2020 11:06 Відповісти
В зекабмине очередной всплеск!
10.08.2020 08:52 Відповісти
Может чудопарламентское монобольшинство примет программу работы правительства ? Хотя о чем я? Это фантастика...
10.08.2020 13:47 Відповісти
Ну раз введений надзвичайний режим роботи, то потрібно виплачувати кабінету міністрів підвищену надбавку за напруженість у роботі.
10.08.2020 09:59 Відповісти
А помните как ПЕСы разгоняли зраду - карантин на Западной Украине это политическая месть, и вообще нарушение конституционных прав
10.08.2020 13:51 Відповісти
Подробнее пожалуйста, кто там чего разгонял?
10.08.2020 13:53 Відповісти

