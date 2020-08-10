"Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе

АО "Укрзализныця" с 8 августа в связи с ослаблением карантинных мер возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе и постепенно восстанавливает остановку пригородных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передате БизнесЦензор.

Ограничение отменено для поездов: №41/42 сообщением "Днепр-Трускавец", №98/97 "Ковель-Киев", №88/87 "Ковель-Новоалексеевка", №12/11 "Одесса-Львов", №81/82 "Киев-Ужгород", №49/50 "Киев-Трускавец", №136/135 "Черновцы-Одесса", №108/107 "Одесса-Ужгород", №110/109 "Львов-Херсон", №86/85 "Львов-Новоалексеевка", №715/716 "Киев-Львов".

Билеты в указанные города можно приобрести в кассах или онлайн.

Также с 8 августа восстановлено остановку в Луцке и Тернополе пригородных поездов, а с 9 августа будет восстановлена остановка пригородных поездов.

"С 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, "Укрзализныця" закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь и обратно, согласно решениям региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Как сообщалось, 31 июля Центральная государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь и Луцк попали в так называемую "красную" зону. Согласно новым правилам, в этих городах должны остановить общественный транспорт, закрыть ТРЦ, кафе и рестораны, а также запретить посещение учебных заведений.

В свою очередь городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС с сегодняшнего дня введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.