БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 915 0

Cервис Bolt ответил на угрозы Кличко убрать пункты проката электросамокатов

Cервис Bolt ответил на угрозы Кличко убрать пункты проката электросамокатов

Киевские власти не имеют оснований требовать от бизнеса получения любого рода согласований и разрешений на запуск в городе проката электросамокатов до того времени, пока требования к его работе не будут урегулированы законодательно.

Об этом заявили в компании Bolt в ответ на призыв мэра Киева Виталия Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Продажа, аренда, управление электросамокатами и другими видами персонального легкого электротранспорта пока не является законодательно запрещенным видом деятельности в Украине (согласно ст. 42 Конституции Украины и ст. 3 Гражданского кодекса, действует принцип свободы предпринимательской деятельности, не запрещенной законом). К тому же право пользователя управлять электросамокатом гарантированно ст. 19 Конституции, которая предусматривает: для граждан действует принцип "все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено", – заявляют в компании.

Bolt отмечает, что правила безопасности движения на персональном легком электротранспорте пока что не закреплены на законодательном уровне в Украине, но эксперты сервиса "поднимали и намерены далее поднимать этот вопрос в публичном пространстве для ускорения процесса законодательного регулирования".

Кроме того, Bolt отмечает, что в отличии от проката велосипедов, прокат электросамокатов не предусматривает пользование стационарными централизованными парковками, а руководствуется принципом социальных сетей – с помощью мобильного приложения клиент находит самокат, который оставил в удобном для него месте предыдущий клиент.

"Право пользователя (жителя или гостя Киева) оставить электросамокат в определенном месте корреспондирует его право как члена общины города Киева пользоваться коммунальным (общим) городским пространством. Такая система не требует сооружения дополнительных малых архитектурных форм или специально оснащенных стационарных центров парковки", – добавили в компании.

Читайте также: Кличко призвал Раду разработать правила поездки на электросамокатах

"Учитывая вышеизложенное, городские власти сегодня не имеют оснований требовать от бизнеса получения любого рода согласований и разрешений, поскольку они не предусмотрены законодательно. В соответствии с законодательством Украины, действует принцип запрета для органов государственной власти и местного самоуправления требовать получения документов разрешительного характера, которые не предусмотрены законом (ст. 1 закона "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности")", – подытожили в Bolt.

Как сообщалось, сервис заказа такси Bolt (ранее – Taxify) 7 августа запустил в Киеве прокат электросамокатов.

После этого мэр Киева Виталий Кличко призвал компанию убрать пункты проката электросамокатов, поскольку движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством, а власти города планируют провести инвестиционный конкурс на размещение проката электросамокатов. Мэр также пригрозил, что городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами.

Bolt – ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы – транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Автор: 

Київ (4783) Кличко Віталій (580) Bolt (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 