Cервис Bolt ответил на угрозы Кличко убрать пункты проката электросамокатов

Киевские власти не имеют оснований требовать от бизнеса получения любого рода согласований и разрешений на запуск в городе проката электросамокатов до того времени, пока требования к его работе не будут урегулированы законодательно.

Об этом заявили в компании Bolt в ответ на призыв мэра Киева Виталия Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Продажа, аренда, управление электросамокатами и другими видами персонального легкого электротранспорта пока не является законодательно запрещенным видом деятельности в Украине (согласно ст. 42 Конституции Украины и ст. 3 Гражданского кодекса, действует принцип свободы предпринимательской деятельности, не запрещенной законом). К тому же право пользователя управлять электросамокатом гарантированно ст. 19 Конституции, которая предусматривает: для граждан действует принцип "все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено", – заявляют в компании.

Bolt отмечает, что правила безопасности движения на персональном легком электротранспорте пока что не закреплены на законодательном уровне в Украине, но эксперты сервиса "поднимали и намерены далее поднимать этот вопрос в публичном пространстве для ускорения процесса законодательного регулирования".

Кроме того, Bolt отмечает, что в отличии от проката велосипедов, прокат электросамокатов не предусматривает пользование стационарными централизованными парковками, а руководствуется принципом социальных сетей – с помощью мобильного приложения клиент находит самокат, который оставил в удобном для него месте предыдущий клиент.

"Право пользователя (жителя или гостя Киева) оставить электросамокат в определенном месте корреспондирует его право как члена общины города Киева пользоваться коммунальным (общим) городским пространством. Такая система не требует сооружения дополнительных малых архитектурных форм или специально оснащенных стационарных центров парковки", – добавили в компании.

"Учитывая вышеизложенное, городские власти сегодня не имеют оснований требовать от бизнеса получения любого рода согласований и разрешений, поскольку они не предусмотрены законодательно. В соответствии с законодательством Украины, действует принцип запрета для органов государственной власти и местного самоуправления требовать получения документов разрешительного характера, которые не предусмотрены законом (ст. 1 закона "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности")", – подытожили в Bolt.

Как сообщалось, сервис заказа такси Bolt (ранее – Taxify) 7 августа запустил в Киеве прокат электросамокатов.

После этого мэр Киева Виталий Кличко призвал компанию убрать пункты проката электросамокатов, поскольку движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством, а власти города планируют провести инвестиционный конкурс на размещение проката электросамокатов. Мэр также пригрозил, что городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами.

Bolt – ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы – транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.