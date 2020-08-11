Скандальный суд открыл дело по иску о некомпетентности НКРЭКУ

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает БизнесЦензор.

"Истец просит суд признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", – сообщает суд.

Истец считает, что полномочия четырех из семи членов НКРЭКУ недействительны с 1 февраля 2020 года, а это, по его мнению, влечет определение всей Нацкомиссии такой, которая не имеет соответствующей компетенции.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Как сообщалось, 1 июля президент Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025 года. Согласно указу №258, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

Согласно закону о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, принятому в конце 2019 года, НКРЭКУ приобретает статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, для чего не требуется проведения процедур, связанных с ликвидацией и реорганизацией государственных органов.

Действующие члены регулятора продолжают осуществлять свои полномочия в течение срока, который составляет разницу между шестью годами и сроком их пребывания на должности, но с учетом предусмотренной законом ротации. Ротации подлежат по одному члену регулятора до 1 июля 2020-2021 гг., а также до 1 июля 2023 года, затем – по два члена НКРЭКУ ежегодно до 1 июля 2024-2025 гг. Законом предусмотрена схема ротации членов НКРЭКУ с поименным списком, которую утверждает президент Украины.

Действующие члены комиссии Дмитрий Коваленко и Оксана Кривенко назначены на свои должности по результатам открытого конкурса 29 мая 2018 года, Ольга Бабий, Руслан Кайдаш, Алексей Магда и Валерий Тарасюк (избранный тайным голосованием главой НКРЭКУ 4 ноября 2019 года) – указами президента от 29 октября 2019 года без конкурсов.

Кабинет министров в конце июня 2020 года распорядился создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ, в которую вошли советник и.о. министра энергетики Сергей Чех, бывший член НКРЭ Юрий Андрийчук, экс-глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко, эксперт "Проекта энергетической безопасности" USAID и экс-секретарь конкурсной комиссии НКРЭКУ Светлана Голикова, бывший замминистра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

Напомним, в октябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил четверых временных членов Национальной комиссии, которая осуществляет регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Они назначены членами Нацкомиссии до дня назначения члена НКРЭКУ, избранного по результатам конкурса.