В Украине за сутки выявили 1433 новых случая коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 12 августа обнаружено 1433 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 84548. Из них 1970 летальных случаев, случаев выздоровления – 45686, продолжают болеть 36892 человека, подозрения на коронавирус у 140504 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Львовской области – 11308, Киеве – 9869, Ривненской области – 7114, Черновицкой области – 6980, Ивано-Франковской области – 6039.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине несколько дней подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. По состоянию на утро 11 августа в Украине за сутки было обнаружено 1158 новых случаев коронавируса.

По состоянию на утро 8 августа в Украине за сутки обнаружено 1489 новы случаев коронавируса.

В Украине за сутки по состоянию на утром 7 августа зафиксировано 1453 новых случаев коронавируса. По состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что было новым суточным рекордом.

5 августа в Украине был установлен предыдущий антирекорд заболеваемости: за сутки было обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.