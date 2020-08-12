Кабмин вновь изменил критерии для ужесточения карантина

Кабинет министров внес изменения в постановление, определяющее условия распределения регионов на четыре зоны и введение карантинных ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято с доработкой в однодневный срок на заседании правительства в среду, 12 августа.

Как напомнил министр здравоохранения Максим Степанов, раньше уровень угрозы в городах и районов определялся по 4 показателям: количество занятых коек для больных коронавирусной болезнью, количество случаев выявления коронавируса, количество тестирований, динамика роста количества случаев.

"Мы объединили два показателя и сейчас это будет определяться по трем показателям: заполненность коек как была так и осталась, уровень тестирования также важный показатель, поскольку если не тестировать, то мы не будем видеть больных на COVID-19, и третий показатель, который мы ввели вместо двух, – это уровень новых заболевших в административно-территориальных единицах на 100 тысяч населения. То есть за 14 дней новые случаи на 100 тысяч населения – это будет более понятно", – пояснил министр.

По словам Степанова, для смягчения карантинных ограничений среднее количество тестирования в городе или районе должно быть не меньше 24 на 100 тысяч населения на протяжении последних 7 дней, показатель заболеваемости не должен превышать базовый уровень по стране, который установлен на уровне 40 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Министр добавил, что Государственная комиссия ТЭБ и НС будет устанавливать уровень угрозы по регионам раз в 7 дней, но ослабить уже введенные ограничения можно будет не раньше, чем 14 дней.

"14 дней – максимальный инкубационный период и этот тот период времени, когда мы можем четко определить, что ситуация на территории района или города стабилизирована и мы можем смягчать этот уровень", – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что если уровень загруженности коек в медицинских заведений по всему региону 5 дней подряд будет превышать 50%, то на территории всего региона устанавливается оранжевый уровень опасности, если этот показатель превышает 75% – на территории всей области будет установлен красный уровень опасности.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы разделены на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зеленая зона предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью до 50%;

перевозку пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ограничения зеленой) предусматривает запрет:

посещенияе учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне (+ ограничения желтой) запрещается:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В Красной зонн (+ограничения оранжевой) запрещается: