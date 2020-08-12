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Суды отменили спецпошлины на дизтопливо из России

Суды отменили спецпошлины на дизтопливо из России

Шестой апелляционный административный суд отклонил жалобу Кабинета министров на решение Окружного административного суда от 3 июня, признавшего противоправным постановление №624 от 17 июля 2019 года о введении специальной пошлины на импорт из России трубопроводного дизельного топлива, а также сжиженного газа.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение суд принял 4 августа.

Как отмечается в документе, решение суда вступило в силу, но Кабмин может его обжаловать в Верховном суде.

Как сообщалось, истцами по делу выступили ООО "Анвитрейд Плюс", ООО "Белойл Комодити" и ООО "Мартин Трейд".

Истцы утверждали, что Кабмин принял указанное выше постановление якобы с нарушением процедуры. Кроме того, по мнению истцов, это постановление устанавливает ограничения в выборе поставщиков дизельного топлива и сжиженного газа.

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Напомним, 17 июля прошлого года Кабмин принял постановление №624, которым ввел с 1 августа 2019 года спецпошлину на дизельное топливо, поставляемое из России трубопроводным транспортом, в размере 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года – 4%. В свою очередь пошлина на поставки российского сжиженного газа с 1 августа составила 1,75%, с 1 октября – 3%.

После введения пошлин компания Wexler Group приостанавливала поставки российского дизтоплива по трубопроводу. СМИ связывали компанию с Виктором Медведчуком.

Автор: 

Кабмін (7826) Медведчук Віктор (363) мито (847) дизпаливо (1286) скраплений газ (1152)


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Топ коментарі
+6
вместо того что бы арестовать урода и обменять на наших пленников, власть помогает ему собирать денежку
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12.08.2020 18:12 Відповісти
+6
Так это. ******* все сробылы разом. А теперь ныкаются где-то и стонут "шо ж то курва цены ростуть".
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12.08.2020 18:40 Відповісти
+4
Надо вообще прекратить торговать с роssией и перекрыть канал обогащения для Медведчука.
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12.08.2020 19:17 Відповісти
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вместо того что бы арестовать урода и обменять на наших пленников, власть помогает ему собирать денежку
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12.08.2020 18:12 Відповісти
Так это. ******* все сробылы разом. А теперь ныкаются где-то и стонут "шо ж то курва цены ростуть".
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12.08.2020 18:40 Відповісти
я вчора тут не Цензорі одного дятла бачив, який писав " скажіть як саме, де саме відбулося погіршення життя за рік?"
воно шмаркля мабуть ще школу не закінчело раз не здатне нічого проаналізувати
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12.08.2020 22:03 Відповісти
Ось воно це упороте, за ЗЕнедоумка на кожній темі на пряник заробляє
Суды отменили спецпошлины на дизтопливо из России - Цензор.НЕТ 8332 https://censor.net/user/73230

от скажи мені: де я можу конкретно відчути різке погіршення мого життя? у метро? в себе в кишені? в холодильнику? у кінотеатрі? в будці у собаки?
будь ласка, поясни мені, куди треба зазирнути, щоб я прозрів і побачив щось важливе для людини, що стало гірше за останній рік?
https://censor.net/comments/locate/3213180/019214ca-2a2b-70aa-ad07-b9cfb67a5997Ответить
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12.08.2020 22:22 Відповісти
У него наверно вместо дома - будка собаки.
Я общался с этим контингентом. Серьезно.
Сначала мне казалось что они типа шутят. Но **** нет.
Они искренне верят в то что говорят. Редкие имбицилы.
И не дай бог скажи чета за Порошенко. Усе. Взгляд становится такой как будто я у них штуку баксов ******* вот так нагло и отдавать не хочу. Плять клоуны...
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13.08.2020 16:34 Відповісти
Команда дебилов в кабмине.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги, колегія суддів звертає увагу на те, що оскаржувана позивачами постанова КМУ № 624 була прийнята відповідачем 17.07.2019, а її проєкт розроблений уповноваженим органом - Мінекономрозвитку та поданий до КМУ з відповідними додатками та погодженням заінтересованих органів лише 19.07.2019, тобто через два дні після її прийняття.



Крім того, як було правильно встановлено судом першої інстанції та не заперечується апелянтом, аналогічні порушення КМУ також були допущені при прийнятті http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_07_24/pravo1/KP190678.html?pravo=1 постанови від 24.07.2019 № 678 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 624» , а саме така постанова прийнята КМУ 24.04.2019 також за відсутності її проєкта, що був розроблений, переданий на експертизу до Мін`юсту та погоджений лише 30.07.2019.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90845182
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12.08.2020 19:13 Відповісти
этих продажных "судей" тоже надо в розыск подавать или может сразу объявить вне закона?
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12.08.2020 19:14 Відповісти
Надо вообще прекратить торговать с роssией и перекрыть канал обогащения для Медведчука.
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12.08.2020 19:17 Відповісти
солярку где брать ?
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12.08.2020 22:24 Відповісти
Остановите уже этого Пороха, сколько можно торговать на кровиии!!!!
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12.08.2020 21:04 Відповісти
Все суды Украины нужно полностью уволить! Нужно создавать суды из народа! Все суды должны быть - Суды присяжных!!!
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13.08.2020 00:44 Відповісти
Судья за это получил большую взятку! Найдите его дом и т.д. Их нужно разоблачить! У коррупционеров и коллаборантов должна гореть земля под ногами!!!
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13.08.2020 00:45 Відповісти
При владі лайно й зрадники. Крок ща кроком здають інтереси України.
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13.08.2020 01:08 Відповісти
Все поборы,акцизы,сборы,налоги и прочие спецшмец пошлины оплачивает конечный потребитель,идиотам думающим что медведчук как то пострадает радоваться тут нечему.
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13.08.2020 09:40 Відповісти

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