БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 416 6

Суд заочно арестовал Злочевского по делу о рекордной взятке

Суд заочно арестовал Злочевского по делу о рекордной взятке

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил на совместной с руководителем Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что дело касается подозрения об организации дачи взятки руководителям НАБУ и САП в $6 млн.

Как сообщалось, бывший министр экологии и природных ресурсов времен Януковича, владелец крупной газовой компании Burisma Group Николай Злочевский 11 августа объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому, свидетельствует информация на сайте МВД.

Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение). Мера пресечения к нему не применялась.

Читайте также: Центральный офис банка "Аркада" оформили на менеджера Злочевского

Напомним, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.

Автор: 

арешт (857) Злочевський Микола (120) Ситник Артем (85) Холодницький Назар (57) Антикорупційний суд ВАКС (766)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заочное правосудие. Охринеть как эфективно.
показати весь коментар
17.08.2020 15:33 Відповісти
"по делу о рекордной взятке:"

А в книгу Гиннесса? Не?
показати весь коментар
17.08.2020 20:21 Відповісти
В Украине само по себе судебное решение еще ничего не значит...
"Суровость украинских законов нивелируется необязательностью их исполнения"(с)
показати весь коментар
17.08.2020 22:44 Відповісти
как там Насыров после ареста ?
показати весь коментар
18.08.2020 10:52 Відповісти
Сериал "Лохотрон". В первых сериях,Злочевский,боясь наказаний за свои злоупотребления в качестве министра экологии,бежал в Россию,затем,поделившись баблом с группировкой Порошенко-Яцынюк,был признан невинным,как новорожденный ягненок,но жажда нового бабла подвигнула Злочевского на новые криминальные подвиги,за что новосозданным правохранительным органам пришлось,скрепя зубами,опять взяться за Злочевского,но поскольку эти органы-лохотронщики,то они позволили Злочевскому сначала спокойно уехать за границу,а потом его заочно арестовали.Следующая серия:"Заочный суд".К сожалению,нет заочных зарплат НАБУ,ОГП,САП,заочных,то есть ,никаких,но зато есть заочное правосудие,которое для Злочевского "ни холодно,ни жарко". В следующих сериях,очередное отбеливание "агнца" Злочевского,увеличившее число богатых следователей,судьев,прокуроров,"благо",что Злочевский много чего украл:на всех хватит.
показати весь коментар
18.08.2020 11:13 Відповісти
Заочно арестовал и заочно расстрелял к ипеням .
показати весь коментар
18.08.2020 13:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 