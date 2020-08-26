Крупнейшая авиакомпания в США уволит 19 тысяч сотрудников

Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc. сократит 19 тыс. сотрудников с октября, после завершения срока действия программы государственной помощи, одним из условий которой было сохранение рабочих мест.

Сокращения затронут около 17,5 тыс. пилотов, бортпроводников, механиков и других работников, которые будут отправлены в отпуск без сохранения заработной платы, а также 1,5 тыс. сотрудников управленческого и административного звена, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Под сокращения подпадут как работники самой American Airlines, так и двух региональных авиаперевозчиков, которые ей принадлежат.

"Предполагалось, что к 30 сентября ситуация с коронавирусом будет взята под контроль и спрос на авиаперевозки вернется. Очевидно, что это не так", – говорится в заявлении CEO компании Дага Паркера и ее президента Роберта Айсома.

American Airlines ожидает, что объем перевозок в четвертом квартале будет в два раза меньше, чем год назад.

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Как отмечает The Wall Street Journal, в целом американские авиакомпании получили от федеральных властей $25 млрд помощи для покрытия их расходов на оплату труда сотрудников в рамках масштабной программы поддержки экономики, одобренной властями США в марте текущего года. Одним из условий получения помощи было сохранение авиакомпаниями определенной доли маршрутов, компаниям также было запрещено сокращать персонал или размер зарплат. Срок действия помощи и, соответственно, привязанных к ней условий истекает в конце сентября.

Как авиакомпании, так и профсоюзы настаивают на продлении срока действия федеральной программы помощи сектору на шесть месяцев – до конца марта 2021 года. Эта идея получила поддержку обеих партий, но пока не нашла воплощения на фоне неспособности Конгресса США договориться о более широком пакете мер помощи американской экономике в условиях пандемии.