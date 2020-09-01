Молочный холдинг "Милкиленд" увеличил убыток в 3 раза

Молочная группа "Милкиленд" с активами в Украине, РФ и Польше, завершила первое полугодие 2020 года с чистым убытком в размере 22,76 млн евро, что в 3,1 раза выше показателя за аналогичный период 2019 года.

Согласно отчету группы на Варшавской фондовой бирже, консолидированная выручка "Милкиленда" за отчетный период сократилась на 43,9% – до 36,97 млн евро, EBITDA – в 4,8 раза, до 0,11 млн евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом выручка "Милкиленда" в Украине снизилась на 22% – до 19,6 млн евро. Несмотря на это, EBITDA сегмента осталась положительной – 1 млн евро против 0,2 млн евро в первом полугодии 2019 года.

"Возрастающая конкуренция со стороны местных и иностранных игроков, рост производственных затрат из-за более высоких цен на сырое молоко (+9,4% в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) спровоцировали снижение украинского сегмента на уровне выручки", – отмечают в группе.

Согласно сообщению, выручка российского в первом полугодии 2020 года упала вдвое по сравнению с первым полугодием 2019 года – до 17,5 млн евро, EBITDA была отрицательной – 0,8 млн евро.

В польском сегменте компания решила продать 80% акций дочернего предприятия Milkiland EU Sp. z o.o. компании Crema Vita Sp. z o.o.

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Как сообщалось, "Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, в 2019 году получила чистый убыток в размере 11,6 млн евро, что в 1,7 раза меньше, чем в 2018 году.

Группа компаний "Милкиленд" – крупный производитель молочной продукции. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год.

В Украине группе принадлежат 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда".