В Киеве резко увеличилось количество госпитализированных, – Кличко

В столице резко увеличилось количество госпитализированных, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Резко увеличилось количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 75 пациентов! Всего на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента - в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, увеличивается и количество больных пневмонией. Так, за минувшие сутки госпитализировали 144 пациентов с таким диагнозом. В целом же воспаление легких в столичных медучреждениях лечат 1128 больных.

Мэр отметил, что больницы для пациентов с коронавируса работают в режиме инфекционных госпиталей. В целом они заполнены почти на 54%.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 2 сентября зафиксировано 2 495 новых случаев коронавируса.

Адаптивный карантин в Украине может быть продлен после 31 октября.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа. Теперь в "красную" зону кроме Черновцов вошел Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Измаил, а также ряд других городов и районов.