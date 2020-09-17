Оператор ГТС купил новых автомобилей еще на 200 миллионов

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" АО "Магистральные газопроводы Украины" 14 сентября по результатам тендеров заключило три соглашения на покупку транспорта на общую сумму 196,84 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, ООО "Современные грузовики" за 91,26 млн грн поставит 11 автобусов Yutong ZK6122H9 (Китай) 2020 года выпуска на 52 места с метановым двигателем Евро 5 по 8,3 млн грн за штуку.

ООО "Укравтокомплект Лтд" за 48,6 млн грн поставит 9 автобусов МАЗ 231062 (Беларусь) 2020 года выпуска на 52 места с дизельным двигателем Евро 5 по 5,4 млн грн.

Таким образом, экологические газовые автобусы из Китая в полтора раза дороже дизельных из Беларуси. Их дополнительно оснастят двумя аптечками, двумя огнетушителями, тросом, двумя упорами, знаком аварийной остановки, домкратом, фонарем, запаской и инструментами.

Кроме того, ООО "Кий Авто Центр" за 56,97 млн грн поставит 122 внедорожника Renault Duster (Румыния) 2020 года выпуска с бензиновым двигателем 1.6 Евро 6 с металлической защитой, шестиступенчатой ​​механической коробкой передач и кондиционером по 467 тыс. грн.

В салонах без дополнительного оснащения они дороже – от 528 тыс. грн за версию Life.

Гарантийный срок на автобусы составляет полтора года, а на автомобили – три года или 100 тыс. км пробега. Все транспортные средства должны быть брендированы логотипом.

Сумма сделок на 13% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 227,07 млн грн.

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В автобусных торгах также участвовали ООО "Коммаш" и ООО "Амако Украина", а в автомобильных – ООО "ВиДи Гранд", ООО "Ю.Р.К." и ООО "Нико Прайм Мегаполис".

Столичная фирма "Кий Авто Центр" принадлежит киевлянам Александру Гуне и Владимиру Шполянскому, а директором является Владимир Кос. Гуня и Шполянский также владеют зарегистрированным в том же доме ООО "Кий Авто Груп" совместно с киевлянином Сергеем Якусевич и кипрскими компаниями "Инсерком Лимитед" и "Бранзада Лимитед".

"Укравтокомплект Лтд" принадлежит Александру и Анне Ипатенко и Людмиле Сербин.

Учредителями "Современных грузовиков" является ООО "Риалто" и ПАО "ЗНВКИФ "Коннект", а конечным бенефициаром – Ольга Мещанина. Это родственница Евгения Мещанина, которого называют владельцем группы компаний "Автек", которая является дилером в том числе техники МАЗ и Ford.

Как сообщалось, 31 августа "Оператор ГТС" также закупил 126 автомобилей-пикапов Mitsubishi L200 за 110,95 млн грн.