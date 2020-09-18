Курс гривни упал до 28,17 грн/$ (обновлено)

Справочный курс гривни к доллару США по итогам торгов на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 пятницы, 18 сентября, опустился до 28,1695 грн/$ с 28,10 грн/$ в предыдущий торговый день. К вечеру пятницы курс гривни снизился до 28,1718 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

Нацбанк установил на понедельник, 21 сентября, официальный курс гривни на уровне 28,1718 грн/$, снизив его на 6 копеек.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла 17 копеек, опустившись до 33,3456 грн за евро.

Как сообщалось, 17 сентября курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 28,14 грн/$ с 28,05 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Напоминм, после незначительного роста по итогам торгов 28 августа до 27,487 грн/$ курс гривни начал ослабляться и к 1 сентября достиг 27,567 грн/$, к 10 сентября – 27,86 грн/$, к 11 сентября – 27,945 грн/$.

К 15 сентября нацвалюта ослабилась 12-й день подряд и достигла 28,105 грн/$, после чего немного укрепилась 16 августа (до 28,05 грн/$).

По словам аналитика инвестиционной группы ICU Михаила Демкива, НБУ 15 сентября впервые с июля вышел на межбанк с продажей валюты, продав $35 млн.

Напомним, Национальный банк в период с 7 по 11 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что вдвое больше, чем неделей ранее ($11,5 млн).

При этом, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.