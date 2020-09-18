Кабмин решил закрепить монополию на рынке торговли сигаретами (обновлено)

Кабинет министров обнародовал решение о создании "Национального оператора на рынке табачных изделий", большинству требований к которому отвечает только табачный монополист "Тэдис Украина".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №840 от 9 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно постановлению, по предложению Минэкономики экспериментальный проект "Национальный оператор на рынке табачных изделий" ввозится на территории Украины сроком до 31 декабря 2021 года. Однако в порядке реализации проекта, который утвержден тем же постановлением, указано, что Национальный оператор осуществляет свои функции в течение не менее пяти лет.

В порядке реализации проекта указано, что Национальным оператором может быть любое юридическое лицо любой формы собственности, которое будет отвечать установленным критериям отбора оператора.

Среди требований к будущему оператору:

наличие лицензии на оптовую торговлю табачными изделиями;

не менее пяти лет опыта хозяйственной деятельности в сфере оптовой торговли именно на ринке Украины;

не менее пяти лет сотрудничества с производителями и/или импортерами табачных изделий. В течение этого срока оператор должен владеть по крайней мере одним складом в каждой области, способным обеспечить 10-дневную потребность в табачных изделиях;

пятилетнего опыта работы на рынке более половины руководящего состава;

по крайней мере 50% работников логистического и IТ-направления с опытом работы с системами контроля за оборотом табачных изделий и сканирования идентификационной маркировки (Track&Trace), а также по крайней мере пять лет опыта применения таких систем самой компанией;

в течение последних трех лет иметь статус крупного налогоплательщика (согласно Налоговому кодексу) и статус крупного предприятия (согласно Хозяйственному кодексу), в течение трех лет проводить независимый аудит финансовой отчетности, отсутствие налогового долга.

Как сообщалось, по данным "Лиги антитраста", перечисленным критериям отбора соответствует только действующий монополист "Тэдис Украина", поэтому речь идет о закреплении на пять лет монополии частной компании в качестве оператора оптовых продаж сигарет.

В свою очередь представители крупных табачных компаний заявили, что не знакомы с процессом подготовки этого решения, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы изучаем содержание документа, поэтому нам сложно комментировать возможные последствия принятия этого постановления. Раньше нам приходилось слышать от некоторых представителей правительства о том, что Кабмин намерен ввести новшества на табачном рынке, но с нами никто не консультировался", – сообщил руководитель отдела по работе с государственными органами "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач.

Он указал, что в рамках меморандума между табачными компаниями и Кабмином, любые инициативы по регулированию рынка должны обсуждаться в рабочей группе.

"Этого не произошло. Вынуждены обратить внимание на непрозрачность процесса принятия этого решения в целом. Отсутствие консультаций с игроками на рынке, а также непонятные изменения формы документов (на прошлой неделе указанное решение было принято в форме распоряжения Кабмина, а сегодня оно опубликовано в форме постановления, хотя и с той же датой) порождают сомнения в транспарентности этого решения", – отметил Рылач.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в Украине Юлия Завалишина также сообщила, что компания не видела проекта до его публикации на сайте правительства.

"На сегодня компания ведет судебную тяжбу с Антимонопольным комитетом Украины, обвинившим "Империал Тобакко" в участии в так называемом "картельном сговоре" по созданию монополии на рынке дистрибуции табачных изделий. В то же время государство в лице Кабмина усматривает в создании единого национального оператора преимущество для рынка в плане усиления борьбы с уклонением от уплаты налогов, противодействия нелегальной торговле и пр. Поэтому понять логику и соотношение действий Антимонопольного комитета и Кабмина сейчас невозможно!", – сказала она.

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Напомним, в 2016 году Антимонопольный комитет Украины признал, что с 2013 года "Тэдис Украина" (ранее называлось "Мегаполис Украина) стало единственным покупателем сигарет у основных производителей, заняв монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет с долей более 99%. За злоупотребление монопольным положением на фирму был наложен в размере 431 млн грн.

В октябре 2019 года АМКУ принял решение, которым признал, что крупнейшие табачные компании-производители и их монопольный оптовый дистрибьютор "Тедис Украина" образовали картель, и наложил на всех штраф в общем размере 6,5 млрд грн. Сейчас компании пытаются оспорить его в суде, а в ответ АМКУ начал процесс взыскания наложенных штрафных санкций, ему удалось наложить арест на счета "Тэдиса".

ООО "Тэдис Украина" зарегистрировано в четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Ебромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.