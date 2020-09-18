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Нацбанк продал за неделю $71 миллион для сдерживания падения курса гривни

Нацбанк продал за неделю $71 миллион для сдерживания падения курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) на неделе с 14 по 18 сентября продал на межбанковском валютном рынке $71 млн, приостановив покупку валюты впервые с июля.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,51 млрд, а продал – $3,36 млрд.

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Как сообщалось, Национальный банк в период с 7 по 11 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что вдвое больше, чем неделей ранее ($11,5 млн).

При этом, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.

На текущей неделе курс гривни впервые с марта упал ниже отметки 28 грн/$.

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валюта (2180) гривня (1550) курс (1505) НБУ (9303)


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Что би прєкратіть вАйну нужна пєрєстать стрєлять.
Єслі у вас нєт дєнєг я вам іх напєчатаю.
Єрмак далжнастямі нє таргуєт, какіє ваші даказатєльства і ваабщє гєто єго брат.
В сваєй галавє я закончіл вАйну.
Кінець епохи бідності.
Зробимо їх ще раз.
Я вам нічєго нє должєн.
----------------------------------
А тепер всі разом - ми нє гєтого хатєлі.
На з Голобородько не вийшло маєте сцикливу бубочку і реванш ригів.
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19.09.2020 08:37 Відповісти
зебіли зебілять зебілізм- не путати з майнінгом Нацбанк продал за неделю $71 миллион для сдерживания падения курса гривни - Цензор.НЕТ 6892
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21.09.2020 10:40 Відповісти
вiслюк = янукович2
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19.09.2020 13:11 Відповісти
Какая разница...
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19.09.2020 20:45 Відповісти
Сдерживапние падения гривны?

Да не может быть. Кто бы мог подумать?

Ведь никто никтошеньки не говорил полтора года назад, что ЗЕ просрет экономику, гривну, безвиз, войну, независимость.
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19.09.2020 22:31 Відповісти
Я думаю это временно. Да и работать проще немного будет. Ведь когда работаешь на финансовых рынках курс валют очень важен. Главное иметь кого-то кто может подсказать и предвидеть https://cbt.center/
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20.09.2020 00:00 Відповісти

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