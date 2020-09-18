Нацбанк продал за неделю $71 миллион для сдерживания падения курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) на неделе с 14 по 18 сентября продал на межбанковском валютном рынке $71 млн, приостановив покупку валюты впервые с июля.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,51 млрд, а продал – $3,36 млрд.

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Как сообщалось, Национальный банк в период с 7 по 11 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что вдвое больше, чем неделей ранее ($11,5 млн).

При этом, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.

На текущей неделе курс гривни впервые с марта упал ниже отметки 28 грн/$.