Нацбанк продал за неделю $71 миллион для сдерживания падения курса гривни
Национальный банк Украины (НБУ) на неделе с 14 по 18 сентября продал на межбанковском валютном рынке $71 млн, приостановив покупку валюты впервые с июля.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу.
В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,51 млрд, а продал – $3,36 млрд.
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Как сообщалось, Национальный банк в период с 7 по 11 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что вдвое больше, чем неделей ранее ($11,5 млн).
При этом, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.
"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.
На текущей неделе курс гривни впервые с марта упал ниже отметки 28 грн/$.
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Єслі у вас нєт дєнєг я вам іх напєчатаю.
Єрмак далжнастямі нє таргуєт, какіє ваші даказатєльства і ваабщє гєто єго брат.
В сваєй галавє я закончіл вАйну.
Кінець епохи бідності.
Зробимо їх ще раз.
Я вам нічєго нє должєн.
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А тепер всі разом - ми нє гєтого хатєлі.
На з Голобородько не вийшло маєте сцикливу бубочку і реванш ригів.
Да не может быть. Кто бы мог подумать?
Ведь никто никтошеньки не говорил полтора года назад, что ЗЕ просрет экономику, гривну, безвиз, войну, независимость.