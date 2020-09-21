Котировки банков падают после расследования отмывания денег по документам FinCEN

Акции некоторых международных банков дешевеют в понедельник на опасениях, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), сообщает Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

ICIJ опубликовал анализ огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка информации, по оценке ВВС, сопоставима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения об отмывании денег и обходе санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год по сделкам на общую сумму около $2 трлн. Из публикаций следует, в частности, что некоторые крупнейшие международные банки позволяли перемещать грязные деньги по всей планете.

Документы FinCEN изучали 400 журналистов, в том числе из Le Monde, Süddeutsche Zeitung, ВВС и других.

Котировки HSBC, одного из ключевых фигурантов расследования, на торгах в Гонконге в понедельник упали на 3,4%, до минимума с марта 2009 года - правда, помимо расследования ICIJ, негативный фон сформировали и новости из Китая, отмечает Bloomberg.

Акции Standard Chartered, также упомянутого в расследовании, упали на 3,8%.

Оба банка после публикаций ICIJ заявили, что за последние годы существенно усилили комплаенс-контроль.

Как сообщал БизнесЦензор, среди других клиентов банков, которые упоминаются в расследовании, указаны украинские олигархи Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев.