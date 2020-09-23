В Украине за сутки обнаружили почти 3500 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 23 сентября обнаружено 3 497 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев заражения в Украине выросло до 184 734. Из них летальных случаев – 3 705, случаев выздоровления – 81 670, продолжают болеть 99 359 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Киеве – 20 335, Львовской области – 19 045, Харьковской области – 15 908, Черновицкой области – 13 448, Ивано-Франковской области – 12 811.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 22 сентября обнаружено 2 884 новых случаев заражения коронавирусом.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.

Как сообщалось, после отказа местных властей соблюдать действующие карантинные ограничения Кабмин в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.

Согласно одобренным правительством правкам в карантинное постановление №641, вводится динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к "красным" зонам – число заболевших за последние 14 дней на 100 тыс. населения впятеро выше, чем в среднем по Украине. Таким образом, порог отнесения территорий к "красным" зонам по критерию заболеваемости повышен более чем вдвое.

Кроме того, в "красной" зоне разрешена работа школ и детсадов. При этом само решение об отнесении региона к такой зоне будет приниматься при согласии местных властей.