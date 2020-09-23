БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк продал за неделю $160 миллионов для поддержания курса гривни

Национальный банк Украины с 14 сентября продал на межбанковском валютном рынке $160 млн для сглаживания валютных колебаний.

Об этом в Twitter сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор.

"Пока рано говорить об изменениях в валютной политике. НБУ продал $160 млн с 14 сентября для сглаживания колебаний. Некоторые изменения в поведении на рынке были скорее связаны с изменениями (не очень удачными и своевременными) в департаменте открытых рынков, чем с изменением стратегии", – заявил Сологуб.

Поки що зарано говорити про зміни у валютній політиці. #НБУ продав 160 млн $ з 14 вересня для згладжування коливань. Деякі зміни у поведінці на ринку були скоріше пов’язані зі змінами (не дуже вдалими та вчасними) у департаменті відкритих ринків, ніж зі зміною стратегії https://t.co/eXsvJIHaTb

— Dmytro Sologub (@DmytroSologub) September 22, 2020

Как сообщалось, накануне глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что новая команда Национального банка Украины дала рынку сигнал, что не будет допускать укрепления курса гривни.

На минувшей неделе курс гривни с впервые с конца марта опустился ниже отметки 28 грн/$.

Национальный банк для поддержки гривни продал на межбанковском рынке за неделю $71 миллион, приостановив покупку валюты впервые с июля. При этом неделей ранее НБУ купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, хотя, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.

ну так- ВВП впав на понад 11 %....
23.09.2020 18:59 Відповісти
Ці гади з'їли Смолія, щоб штучно ослабляти гривню до 29-30 для латання дірок у бюджеті. При Смолії НБУ вчасно продавав великі об'єми валюти і гривня успішно трималася на 26-26,5. При владі відверта банда.
23.09.2020 20:04 Відповісти
Дайош долар папідісят!
24.09.2020 09:41 Відповісти

