"Укрспирт" увеличил прибыль на 27%. ИНФОГРАФИКА
За 8 месяцев 2020 года ГП "Укрспирт" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличило чистую прибыль на 5,5 млн грн (рост 27,3%).
Об этом в Facebook сообщил глава "Укрспирта" Сергей Блескун, передает БизнесЦензор.
Производство спирта за данный период увеличилось на 2% с 3 448,2 тыс дал до 4 420,2 тыс дал.
Как сообщал БизнесЦензор, за первое полугодие 2020 года чистая прибыль ГП "Укрспирт" составила 21 млн. гривен, что на 67% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.
За первый квартал 2020 года чистая прибыль ГП "Укрспирт" составила 9,28 млн грн, что на 151% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года.
