Глава Нацбанка пообещал искусственно не сдерживать укрепление курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) не менял валютную политику плавающего курса и не планирует искусственно сдерживать укрепление гривни, если для этого сложатся рыночные условия.

Об этом глава правления Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривни укреплялся, а НБУ пополнял резервы. В сентябре спрос на валюту вырос со стороны импортеров. Это обусловило определенное ослабление гривни. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты", – цитирует Шевченко пресс-служба НБУ.

Глава Нацбанка подчеркнул, что сейчас фундаментального давления на гривню нет.

"Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты, вероятно, возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни", – добавил Шевченко.

Как сообщалось, накануне глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что новая команда Национального банка Украины дала рынку сигнал, что не будет допускать укрепления курса гривни.

В свою очередь заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что "пока рано говорить об изменениях в валютной политике", так как НБУ с 14 сентября продал $160 млн для сглаживания колебаний.

На минувшей неделе курс гривни с впервые с конца марта опустился ниже отметки 28 грн/$. Перед этим НБУ покупал валюту на межбанковском рынке, хотя, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.